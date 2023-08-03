У росії генерал проговорився про втрати на фронті на всю країну: відео екстрено видалили

За весь час повномасштабної війни це була найвища цифра втрат серед окупантів, озвучена офіційними особами в росії

Російський генерал і командувач Повітряно-десантних військ Михайло Теплинський, вітаючи військових із днем ВДВ по телебаченню, випадково проговорився про величезні втрати серед окупантів, що воювали в Україні. Такі заяви розходяться з тими, що їх видає Міністерство оборони країни-агресора.

Про це пише "Агентство".

Так, 2 серпня телеканал "Зірка" випустив відеопривітання Теплинського, в якому той поміж справою почав розповідати про втрати. За його словами, за час повномасштабної війни в Україні понад 5 тисяч десантників, які отримали поранення, повернулися на фронт після лікування, а понад 3,5 тисячі поранених взагалі відмовилися залишити передову.

Теплинський не озвучив кількість загиблих чи безповоротних втрат. Однак Міноборони в останній час зовсім не розкриває будь-які втрати на війні, а оцінка в 8,5 тисяч поранених — найвища з тих, що була зроблена з початку повномасштабної війни офіційними особами в росії.

Сайт телеканалу оборонного відомства росії "Зірка" екстрено видалив вітання генерала. Однак, інформація про це збереглася у вебархіві Google, а також деякі ЗМІ встигли про це написати.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 17 травня 2023 року Генштаб України повідомив, що кількість ліквідованих на фронті росіян вже перевалила за 200 тисяч.