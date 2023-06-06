Через вісім місяців: у шойгу раптово озвучили втрати росії, цифри смішні

Дані росіян виявилися суттєво заниженими

У кремлі на тлі контрнаступальних дій ЗСУ розповіли россіянам про свої втрати. Цифри вони вигадали, але сам факт говорить багато про що.

Про це повідомляє "Телеграф", посилаючись на заяву Міноборони рф.

Так, на тлі контрнаступу ЗСУ, у шойгу викотили новий звіт із фронтів. Там уже в дусі російської пропаганди всіх "перемогли", а самі росіяни нібито хоч і зазнали втрат, але порівняно з українськими вони набагато менші.

За даними Міноборони рф, "під час відбиття контрнаступу України" війська окупантів по всьому фронту нібито втратили вбитими 71 людину.

"У Об’єднаному угрупованні військ загинув 71 військовослужбовець, 210 отримали поранення. Підбито: 15 танків, 9 бойових машин піхоти, 2 автомобілі та 9 гармат", — кажуть у Міноборони росії.

Дані росіян виявилися суттєво заниженими, адже згідно з інформацією Генштабу ЗСУ, за ці три дні насправді росіяни втратили щонайменше 1680 своїх бійців.

Варто зазначити, що востаннє у шойгу повідомляли про втрати російської армії 21 вересня 2022 року. На той момент, за версією Міноборони рф, в ході вторгнення в Україну нібито загинули всього 5937 російських військовослужбовців.

Нагадаємо, що нова хвиля фейків, і цей у тому числі, може нести завдання показати росіянам хоч якісь "перемоги", а також вони можуть бути спробою москви взяти під контроль наратив. Більше про те, навіщо останнім часом росіяни стали посилено поширювати фейки ви можете прочитати в матеріалі "Телеграфа", перейшовши за посиланням.

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