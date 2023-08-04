Україна зможе отримати ядерну зброю: Данілов розповів, звідки

Про повернення колишнього ядерного арсеналу мови не йде

Україна не вироблятиме власну ядерну зброю, проте зможе її отримати іншими способами.

Про це розповів в ефірі єдиного марафону новин секретар РНБО Олексій Данілов, відповідаючи на запитання, чи зможе Україна отримати ядерну зброю "у будь-якому вигляді".

"Що стосується арсеналу, який був у нас вилучений, давайте будемо реалістами — навряд чи це (його повернення, — ред.) взагалі можливе", — сказав він.

При цьому він додав, що йдеться не так про політичні причини, як про технологічні. Данілов зазначив, що ті міжконтинентальні балістичні ракети, які мали Україну, є "дуже складною річчю".

При цьому секретар РНБО зазначив, що замість того, щоб займатися розробкою своїх боєголовок, Київ може позичити їх у майбутньому союзникам НАТО. Однак зараз про це говорити зарано, оскільки Україна ще не є членом Альянсу і тому, що це "складна, відповідальна і важка робота".

Як відомо, у НАТО діє програма Nuclear Sharing, яка дозволяє неядерним країнам блоку розмістити на своїй території ядерні боєголовки інших країн. За цією програмою зброя масової поразки є на базах у Бельгії, Німеччині, Італії, Нідерландах та Туреччині.

Крім того, нещодавно про бажання отримати американську ядерну зброю також заявила і Польща.