"Почуваюся жахливо": Клінтон покаявся в тому, що змусив Україну відмовитися від ядерної зброї

Політик нагадав, що Україна побоювалася російської агресії ще в дні, коли мала зброю масової поразки.

Експрезидент США Білл Клінтон (у 1993—2001 роках) зізнався, що шкодує, що був одним із тих, хто змусив Україну відмовитися від ядерної зброї.

Як розповів політик в інтерв’ю ірландському телеканалу RTÉ, українці боялися віддавати свою зброю масового ураження, оскільки побоювалися агресивної експансії росії.

Він наголосив, що російський диктатор володимир путін навряд чи підтримав би Будапештський меморандум, як це зробив його попередник Борис Єльцин.

За словами Клінтона, путін за першої ж відповідної можливості окупував Крим.

"І я через це почуваюся жахливо, тому що Україна є дуже важливою країною", — сказав він і додав, що відчуває особисту причетність, оскільки змусив Київ відмовитися від ядерного арсеналу.

Крім того, політик зазначив, що тепер в Україні ніхто не вірить у те, що росія пішла б на вторгнення, збережи вони свою ядерну зброю.

Як повідомлялося раніше, віцеканцлер Німеччини Роберт Хабек вибачився перед президентом України Володимиром Зеленським за те, що його країна так довго тягнула із постачанням необхідного озброєння.