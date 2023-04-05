"Чувствую себя ужасно": Клинтон раскаялся в том, что вынудил Украину отказаться от ядерного оружия

Политик напомнил, что Украина опасалась российской агрессии еще в дни, когда обладала оружием массового поражения

Экс-президент США Билл Клинтон (в 1993—2001 годах) признался, что сожалеет о том, что был одним из тех, кто вынудил Украину отказаться от ядерного оружия.

Как рассказал политик в интервью ирландскому телеканалу RTÉ, что украинцы боялись отдавать свое оружие массового поражения, поскольку опасались агрессивной экспансии россии.

Он подчеркнул, что российский диктатор владимир путин вряд ли поддержал бы Будапештский меморандум, как это сделал его предшественник Борис Ельцин.

По словам Клинтона, путин при первой же подходящей возможности оккупировал Крым.

"И я из-за этого чувствую себя ужасно, потому что Украина очень важная страна", — сказал он и добавил, что ощущает личную причастность, поскольку заставил Киев отказаться от ядерного арсенала.

Кроме того, политик отметил, что теперь в Украине никто не верит в то, что россия пошла бы на вторжение, сохрани они свое ядерное оружие.

Как сообщалось ранее, вице-канцлер Германии Роберт Хабек извинился перед президентом Украины Владимиром Зеленским за то, что его страна так долго тянула с поставками необходимого вооружения.