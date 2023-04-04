"Мне очень стыдно": за что вице-канцлер Германии попросил прощения у Зеленского

Вице-канцлер признал, что ему стыдно за то, что Германия не сразу начала помогать Украины большими партиями вооружения

В Германии признали свою ошибку в том, что поздно начали поставлять военную помощь Украине в больших количествах. А вице-канцлер Германии, министр экономики Роберт Габек даже извинился за несвоевременные поставки оружия Украине.

Об этом он сказал во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Украине. Габек подчеркнул, что ему стыдно за поведение своей страны и сообщил, что цель его визита — это показать Украине твердое намерение Германии оставаться с нашей страной до победы над россией.

Вице-канцлер Германии признал, что военная помощь от их страны слишком поздно начала массово прибывать в Украину. Более того, когда в Украине понимали, что угроза войны вполне реальная, в Германии только начинались дебаты о том, стоит ли поддерживать Украину и давать ей оружие.

"Тогда Германия не могла или не хотела это делать", – сказал Габек Зеленскому.

Роберт Габек добавил, что он испытывает стыд за то, что Германия с задержками поставляла оружие Украины и долго не соглашалась передавать танки Leopard-2. Но в определенный момент власти ФРГ начали ускорять поставки военной помощи.

"Мне очень стыдно за все это… часть моей работы в прошлом году заключалась в том, чтобы помочь Украине предоставить оружие как можно быстрее и в максимальном количестве", – добавил он.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Германии допускают, что война россии против Украины в ближайшее время не закончится и даже после ее завершения все не вернётся к норме сразу.