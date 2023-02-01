россия подписала Будапештский меморандум и нарушила его спустя несколько десятилетий

Украина хочет получить гарантии безопасности от стран мира. Наша страна не получила полной поддержки в сфере безопасности от стран-участниц Будапештского меморандума, таких как США и Великобритания после российского нападения. Отметим, что рф была одной из стран-подписантов.

"Это был плохой сигнал для всех стран мира, которые поняли, что только ядерное оружие может спасти их от нападения такого агрессора", — говорит посол в Германии Алексей Макеев в интервью с Deutsche Welle, отметив, что это причина начать дискуссию. Он отметил, что готовых предложений у него нет, но одна из идей была представлена президентом — "Договор безопасности".

Важно, чтобы в отличие от Будапештского меморандума, который оказался не гарантиями, а уверениями в безопасности, новое соглашения должно быть подкреплено "конкретными инструментами, которые бы помогли сделать так, чтобы россия их не нарушала".

Отметим, что Меморандум про гарантии безопасности Украине был подписан в 1994 году между США, Британией, Украиной и россией. Украинские границы и независимость должны были уважаться, участники обязались не угрожать силой и не использовать оружие против Украины кроме целей самообороны (что отвечает попыткам российского президента владимира путина перед началом вторжения представить якобы угрозу со стороны Украины), не давить экономически. В случае если Украина станет жертвой агрессии рф, США и Британия должны были добиваться действий со стороны Совбеза ООН по предоставлению помощи Украине. Также в меморандуме есть пункт про неиспользование ядерного оружия как против Украины, так и против других стран.

Нарушить этот пункт активно призывают россияне — они считают, что нужно ударить ядерным оружием не только по Украине, но и по Британии. Слова посла они подали так, якобы Украина просит предоставить ей ядерное оружие.

Кроме ударов по Украине, россияне также уверенны, что "обезьяной с гранатой" в данном случае выступают не они, а также высказывают мнение о реальном политическом весе Будапештского меморандума.

Российское вторжение в Украину привело к тому, что часы Судного дня ближе к полуночи чем когда-либо. Они определяют риски глобального катаклизма, который может уничтожить мир. россия своим нападением не только нарушила международные договоренности, но и захватами АЭС привела к проблемам и риску распространения радиоактивных материалов.