Украина сможет получить ядерное оружие: Данилов рассказал, откуда

О возвращении былого ядерного арсенала речь не идет

Украина не будет производить собственное ядерное оружие, однако сможет его получить другими способами.

Об этом рассказал в эфире единого марафона новостей секретарь СНБО Алексей Данилов, отвечая на вопрос о том, сможет ли Украина получить ядерное оружие "в любом виде".

"Что касается арсенала, который был у нас изъят, давайте будем реалистами — вряд ли это (его возвращение, — ред.) вообще возможно", — сказал он.

При этом он добавил, что речь идет не столько о политических причинах, сколько о технологических. Данилов отметил, что те межконтинентальные баллистические ракеты, которые были у Украины, являются "очень сложной вещью".

При этом секретарь СНБО отметил, что вместо того, чтобы заниматься разработкой своих боеголовок, Киев может одолжить их в будущем у союзников по НАТО. Однако сейчас об этом говорить рано, так как Украина еще не член Альянса и потому, что это "сложная, ответственная и трудная работа".

Как известно, в НАТО действует программа Nuclear Sharing, которая позволяет неядерным странам блока разместить на своей территории ядерные боеголовки других стран. По этой программе оружие массового поражения имеется на базах в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции.

Кроме того недавно о желании получить американское ядерное оружие также заявила и Польша.