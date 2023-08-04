ЗСУ прорвали першу лінію оборони росіян: Маляр назвала напрямок

Ворог стягує резерви, щоб стримати прорив ЗСУ

Контрнаступ ЗСУ, незважаючи на жорсткі штурми росіян, просувається вперед. На півдні в деяких місцях Сили оборони країни вже прорвали першу лінію оборони російських військ та перейшли на проміжну.

Про це в ефірі телемарафону розповіла речниця Міноборони України Ганна Маляр. За її словами, росіяни розраховують на те, що їхні фортифікаційні споруди утримають ЗСУ.

Так, за її словами, ЗСУ просуваються вперед, але на основних висотах ворог збудував бетонні інженерні укріплення. Це було зроблено для того, щоб ускладнити просування Сил оборони України та ведення самих бойових дій.

Крім того, окупанти підтягують резерви на півдні та сході країни в надії перевершити в кількості угруповання ЗСУ. Причому йдеться про професійні десантно-штурмові війська. Напередодні про резерви окупантів висловився командувач Національної гвардії полковник Олександр Півненко. За його словами, росіяни на Сватівському напрямку вже третій місяць підтягують нові сили, але ЗСУ їх планомірно знищують. Загалом ситуація на фронті динамічна і нічого критичного не відбувається.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що буде, якщо росія наважиться запустити по Україні ядерну зброю. У Повітряних силах розповіли, як працює ППО і чи чекати на особливий сигнал повітряної тривоги.