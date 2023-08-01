Війна — день 524: ЗСУ просуваються на півдні, а росіяни продовжують бити по мирних містах

Оперативно про головне за добу

Контрнаступ ЗСУ триває, а українські військові просуваються на Бердянському та Мелітопольському напрямах, тоді як окупанти намагаються зайняти позиції на лінії Сватове-Кремінна. При цьому у ВСУ не вважають, що ситуація на східному напрямі становить якусь серйозну загрозу для подальших планів України. Разом з тим, є підстави вважати, що окупанти найближчими днями посилять обстріл України і для цих цілей проводять маневри з використанням стратегічної авіації.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 1 серпня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

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Інформацію за 29 липня дивіться за посиланням: Війна — день 521: ЗСУ просуваються на фронті, а окупанти збирають ракети

З даними за 30 липня можна ознайомитися у трансляції: Війна — день 522: окупанти зазнають тяжких втрат, але намагаються відбити втрачені позиції

Про те, що відбувалося 31 липня, читайте у матеріалі: Війна — день 523: росія вдарила по житлових будинках у Кривому Розі, а ЗСУ прориваються через мінні поля