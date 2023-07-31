Війна — день 523: ЗСУ прориваються через мінні поля, а окупанти намагаються перехопити ініціативу

Оперативно про головне за добу

Український контрнаступ триває, а ЗСУ поступово просуваються на деяких напрямках. Їхнє просування стримується величезними площами мінних полів, які помітно уповільнюють загальні темпи наступальної операції. Водночас на сході країни росіяни намагаються перехопити ініціативу та проводять зустрічний наступ великими силами, проте українським захисникам вдається їх стримувати.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 31 липня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 У російській Брянській області невідомий безпілотник упав на відділення поліції.

Про те, що відбувалося 28 липня, читайте у матеріалі: Війна — день 520: приліт по ЖК у Дніпрі та удар по Таганрогу

Інформацію за 29 липня дивіться за посиланням: Війна — день 521: ЗСУ просуваються на фронті, а окупанти збирають ракети

З даними за 30 липня можна ознайомитися у трансляції: Війна — день 522: окупанти зазнають тяжких втрат, але намагаються відбити втрачені позиції