"Редіс" майже 10 місяців провів у Туреччині

Командири бригади "Азов", які нещодавно повернулися до України, незабаром зможуть повернутися на війну.

Про це в інтерв’ю "Українській правді" розповів командувач Нацгвардії Олександр Півненко.

Зокрема, він висловився про Дениса "Редіса" Прокопенка. За словами Півненка, він виконуватиме бойові завдання, як і всі інші.

"Деніс, він же обіймає якусь посаду. Вони обороняли Маріуполь, ще деякі — у них були завдання не у складі бригади, а у складі батальйону тактичної групи. Вони готуються..." — сказав він.

Командувач Нацгвардії уточнив, що на фронт "Редіс" може повернутися протягом місяця, а терміни повернення залежать від обстановки на полі бою.

При цьому військовий уточнив, що наразі немає жодної заборони на участь звільнених із полону командирів "Азова" у війні проти агресора.

Для мене такої заборони, щоб мені хтось казав, що ті воюють, а ті – ні, ні. Тим більше, я не розподіляю, хто воює. Ми знаходимося в Силах оборони, є Верховний головнокомандувач, є головнокомандувач, є напрямки оперативно-стратегічному випробуванню. Кому потрібна допомога, вони надсилають, грубо кажучи, військовою мовою, до мене бойове розпорядження, я його виконую, і все", — додав Півненко.

Нагадаємо, що командири "Азова" майже 10 місяців провели у Туреччині. Туди їх відправили у рамках обміну полоненими з росією.

Раніше "Телеграф" писав про те, що захисники "Азовсталі" самі натякнули, що готові повернутися на службу.