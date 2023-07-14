Над їх поверненням додому працюють щодня: скільки захисників Маріуполя залишаються у полоні

Усього з "Азовсталі" вийшло 1900 захисників

Нещодавно в Україну повернулися п’ятеро легендарних захисників "Азовсталі", яких звільнили з російського полону у вересні 2022 року і відтоді вони перебували в Туреччині. Проте у полоні ще залишаються близько 700 "азовців".

Про це розповіла представниця "Асоціації сімей захисників "Азовсталі" Євгенія Синельник в інтерв’ю "РБК-Україна".

За словами дівчини, чий брат — захисник "Азовсталі" все ще перебуває в полоні, незабаром після виходу бійців з заводу, їхні родичі створили "Асоціацію сімей захисників "Азовсталі" для координації дій допомоги військовополоненим, інформаційної та емоційної підтримки близьких.

"Окрім багатьох інтерв’ю, брифінгів, конференцій, зустрічей із представниками державних органів, ми постійно проводимо мозковий штурм і щоранку прокидаємося з думкою: "Що ми можемо зробити сьогодні, щоб врятувати наших героїв із полону?", — розповіла Євгенія.

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Вона додала, що Асоціація на постійній основі залучає психологів, юристів, реабілітологів до роботи із сім’ями полонених та загиблих військовослужбовців. Також організовуються реабілітаційні подорожі.

"Ми проводимо міжнародні поїздки з адвокації полонених захисників "Азовсталі". Закликаємо міжнародні організації вжити заходів щодо регулювання умов утримання військовополонених відповідно до Женевських конвенцій. У кількох таких поїздках я теж брала участь. Станом на сьогодні у полоні близько 700 "азовців", а всього з "Азовсталі" вийшло 1900 захисників", — зазначила Євгенія Синельник.

Раніше керівник патронатної служби полку "Азов" Олена Толкачова розповіла "Телегафу" про тортури наших бійців та реабілітацію воїнів.