Над их возвращением домой работают ежедневно: сколько защитников Мариуполя остаются в плену

Всего с "Азовстали" вышло 1900 защитников

Недавно в Украину вернулись пятеро легендарных защитников "Азовстали", которых освободили из российского плена в сентябре 2022 года и с тех пор они находились в Турции. Однако в плену еще остаются около 700 "азовцев".

Об этом рассказала представительница "Ассоциации семей защитников "Азовстали" Евгения Синельник в интервью "РБК-Украина".

По словам девушки, чей брат — защитник "Азовстали", все еще находится в плену, вскоре после выхода бойцов с завода их родственники создали "Ассоциацию семей защитников "Азовстали" для координации действий помощи военнопленным, информационной и эмоциональной поддержки близких.

"Кроме многих интервью, брифингов, конференций, встреч с представителями государственных органов, мы постоянно проводим мозговой штурм и каждое утро просыпаемся с мыслью: "Что мы можем сделать сегодня, чтобы спасти наших героев из плена?",- рассказала Евгения.

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Она добавила, что Ассоциация на постоянной основе привлекает психологов, юристов, реабилитологов к работе с семьями пленных и погибших военнослужащих. Также организовываются реабилитационные поездки.

"Мы проводим международные поездки по адвокации пленных защитников "Азовстали". Призываем международные организации принять меры по регулированию условий содержания военнопленных в соответствии с Женевскими конвенциями. В нескольких таких поездках я тоже принимала участие. По состоянию на сегодняшний день в плену около 700 "азовцев", а всего с "Азовстали" вышло 1900 защитников", — отметила Евгения Синельник.

Ранее руководитель патронатной службы полка "Азов" Елена Толкачева рассказала "Телегафу" о пытках наших бойцов и реабилитации воинов.