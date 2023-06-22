"Им предоставили адвокатов, но в россии адвокат — это фактически прокурор": правозащитница о суде над бойцами "Азова" в рф

Украинских военных пытаются осудить за участие в защите Родины

15 июня в России начался суд над пленными "азовцами". Защитники Мариуполя попали в руки врага в мае 2022 года. Среди 22 человек, которых оккупанты намерены судить, — восемь женщин. Они работали поварами в бригаде Нацгвардии "Азов". Теперь украинским бойцам и их помощницам грозит тюрьма сроком от 15 лет до пожизненного заключения.

Суд, который проходит в Ростове-на-Дону над украинцами, очевидно военное преступление. Более того, правозащитники заявляют, что среди подсудимых есть и несколько гражданских. Это подтвердила глава "Центра гражданских свобод" Александра Матвийчук в эфире телемарафона.

"Телеграф" решил разобраться, сложно ли будет вернуть наших защитников домой. А также по каким основаниям россия судит граждан нашей страны, ведь со стороны это может показаться нереальным. Значит ли это, что мы можем поймать российского пропагандиста и провести над ним судебный процесс?

Чтобы ответить на эти вопросы, мы обратились к правозащитникам Медийной инициативы по правам человека. Координатор и политическая обозреватель Татьяна Катриченко рассказала, что такой судебный процесс далеко не единственный, и он может происходить с обеих сторон. Но есть некоторые нюансы.

– На каких основаниях россия судит граждан другой страны, которые к тому же были на своей территории, но принудительно оказались в россии? Разве это возможно?

— Судить военных — это достаточно реальная ситуация, ведь сейчас происходит международный конфликт между россией и Украиной. Как украинские военнослужащие попадают в плен российской федерации, так и российские военнослужащие попадают в плен Украины.

Женевские конвенции гарантируют пленникам особый статус, они должны держать до конца конфликта в определенных помещениях с определенными условиями. Однако есть случаи, когда и Украина, и российская федерация пытаются привлечь военнослужащих к ответственности. И суд действительно возможен в случае подозрения, что военный любой стороны конфликта совершил конкретное военное преступление. К примеру, преступление против мирного населения, речь идет об убийстве конкретного гражданина или группы. Тогда каждая из сторон согласно международному праву может привлекать виновных к ответственности. Поэтому нельзя говорить, что попавших в плен военнослужащих нельзя судить.

Что касается военнопленных, которых судят на территории россии, то это не единственная ситуация. Таких судебных процессов несколько десятков и преимущественно они проходят в Ростовском суде. Там есть судебные разбирательства как в отношении отдельных украинских военных, так и групп. Характерно, что россия имеет в своем законодательстве статью 205, которая позволяет судить граждан за терроризм. Эта статья инкриминируется фактически всем украинским военнослужащим. По крайней мере, по тем делам, которые я видела в реестре этого суда.

Но здесь другая история. Речь не идет о военных преступлениях. Если просто и грубо, то наших военных пытаются осудить за то, что они участвовали в защите Родины. И вот суд над ними — военное преступление.

Верховный суд российской федерации в августе 2022 года по запросу прокуратуры рф провел процесс, в результате которого "Азов" был признан террористической организацией. Именно так в 2000-х годах религиозную организацию "Хизб ут-Тахрир" тоже сочли террористической. Также после оккупации Крыма россия начала штамповать дела в отношении граждан Украины, принадлежащих к этой организации.

— То есть, теоретически мы можем поймать условную Скабееву или другого российского пропагандиста или военного и также провести над ними судебный процесс?

— Мы правовое государство и действуем на основе Конституции. Если в законах Украины будет найдена статья по Скабеевой, то теоретически да. У нас также разрешены заочные процессы. Но тогда следует понимать, что нужно рассматривать конкретный состав преступления. То есть, мы не можем проводить политически мотивированные судебные процессы.

— Если это очевидное военное преступление, то почему международные организации не используют давление и не вмешиваются в событие? Разве нет международных механизмов, которые помогут вернуть наших людей домой?

— С 2014 года, а тем более после полномасштабного вторжения россии в Украину, международное право больше не работает, как ожидалось. А российская федерация вообще его игнорирует. Соответственно, не действуют и различные международные организации и мониторинговые миссии в россии и оккупированных украинских территориях.

От мира мы можем ожидать какие-то заявления взволнованности и заявления с требованиями о том, что нужно прекратить этот судебный процесс. И это и есть то международное "давление", которое может совершаться. Но, опять же, россия игнорирует международное право. И доказательство этому — выданный ордер на путина и так называемую уполномоченную и по правам ребенка марию львовую-беловую.

— Можно ли говорить о том, что после приговора этих пленных легче будет обменять?

– Это миф. Ибо на самом деле на скамье подсудимых должны были оказаться 24 человека. Наконец было 22. И некоторые обвиняемые не смогли явиться в суд из-за проблем со здоровьем. К сожалению, мы можем только вообразить какие.

Что главное, в суде было установлено, что два человека были уволены в результате обмена еще задолго до начала суда. То есть на их обмен не влияло, есть приговор или нет. Есть политическая воля и договоренности на обмен определенных военнослужащих, несмотря на проведение судебных процессов.

— Возможно, вы владеете информацией о том, есть ли у этих пленных хотя бы адвокатов?

— Насколько я понимаю, российская федерация пытается соблюдать хотя бы минимальные процедуры. Так что мы видели целую армию адвокатов. По моим сведениям, это адвокаты, назначенные российским государством. Мы можем только предположить, как они действуют и как защищают. Из практики действий адвокатов на оккупированных территориях с 2014 года и как говорили бывшие освобожденные военные и гражданские: "адвокат — это фактически прокурор".