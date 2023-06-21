Вся судебная система прогнила: получится ли замять дело насильников на Закарпатье?

Небрежность власти приводит к тому, что судебная справедливость становится недостижимой

Дело с резонансным изнасилованием несовершеннолетнего на Закарпатье до сих пор не может подойти к концу. В этот раз рассмотрение апелляционных жалоб представителей потерпевшей на приговор приостановили до августа. Предстоящее 5 июня заседание внезапно отменили перед его началом.

Дело в том, что защитник обвиняемых подал на электронную почту суда заявление об отложении судебного разбирательства на другую дату. Причина: якобы заболел, хотя не предоставил доказательств подтверждения этого факта.

Такой ход событий в очередной раз вызывает недовольство у общественности и убивает доверие украинцев в государственный суд и следователей. Ведь где гарантия того, что об этом деле не забудут через месяц? Почему преступники до сих пор не получили должного наказания? И почему власти и журналисты больше не кричат о справедливости?

Детали преступления

Происшествие случилось 24 августа 2021 года. Трое несовершеннолетних (двое по 15 лет и один — 14) затащили свою 14-летнюю подругу в подвал, где избили, а затем по очереди изнасиловали. Все, что происходило, подростки снимали на телефон, а видео потом выложили в сети. Правоохранители собрали доказательства и сообщили всем троим о подозрении в совершении группового изнасилования несовершеннолетнего.

Однако во время судебного разбирательства "изнасилование" превратилось в "сексуальное насилие". Переквалификация преступления предусматривала более мягкое наказание – от 5 до 7 лет лишения свободы вместо от 7 до 12 лет. Более того, судья Оксана Софилканыч освободила ребят от заключения с испытательным сроком два года.

По словам спикера Закарпатской областной прокуратуры Екатерины Хижняк, несовершеннолетние якобы "раскаялись" и "признали вину". При принятии решения суд опирался на "положительные характеристики" от представителей службы по делам детей и классных руководителей.

Адвоката для пострадавшей выделило государство. Интересы девушки в суде представила служба защиты детей местного сельсовета, где мать одного из злоумышленников работает секретарем.

Осужденных обязали выплатить потерпевшей по 60 тысяч гривен, а также покрыть процессуальные расходы в размере более 25 тысяч для каждого.

Как и сам инцидент, так и решение суда в миг возмутило общество. Телеведущая и блоггер Маша Ефросинина опубликовала пост с подписью: "Сколько стоит ваша совесть, судья? Сколько стоит совесть тех педагогов?".

Кстати, сразу после резонанса с делом об изнасиловании школьницы судья Оксана Софилканыч 27 марта тоже внезапно пошла "на больничный".

За дело взялись опытные адвокаты, но получат ли преступники должное наказание?

Чтобы довести дело до того завершения, которого оно заслуживает, в защиту девочки выступила группа неравнодушных адвокатов, в том числе из юридической компании "Миллер". Адвокаты подали апелляционную жалобу на приговор. И вот когда Закарпатский апелляционный суд должен был начать рассмотрение апелляционных жалоб, дату снова переносят — на август.

"Выглядит так, что к августу это все схлынет и забудется. И никто даже пальцем не пошевелит. Оставят условный приговор за групповое изнасилование несовершеннолетней в силе, а потом все быстренько поправятся и вернутся к работе".

Прокуроры как работали, так и работают. Педагоги, которые писали положительные характеристики и отмазывали насильников, как работали, так и работают. Органы опеки как работали, так и работают. Никаких дисциплинарных и кадровых решений.

И я подчеркиваю, что здесь речь даже не за тех мразот, которые лелеют иллюзию остаться безнаказанными. Это корпоративная солидарность. Речь идет о следователях, проводивших досудебное расследование — все село видело изнасилование, а они почему-то нет. Речь идет о прокуратуре, которая готовила обвинительный акт, но представляла интересы преступников. Речь идет о судье, вынесшей такой приговор.

Всем плевать. Где реакция властей? Где все телеканалы, которые в начале пиарились этой историей?", — высказался политический эксперт Валентин Гладких.

Напомним, еще сначала дело под личный контроль взял омбудсмен Дмитрий Лубинец и высшие органы власти.

Чтобы узнать есть ли у преступников шанс остаться безнаказанным, "Телеграф" обратился к адвокатам, которые продолжают бороться за интересы девочки.

Адвокаты юридической компании Миллер, представляющие интересы девочки

- Сейчас надежда на апелляционный суд. И пока на этом уровне я не вижу фактов того, что дело пытаются замять. Однако заседание перенесли непосредственно из-за защитника обвиняемых. Буквально вечером перед событием он сообщил, что находится на лечении. На следующем заседании суд будет истребовать у него соответствующее подтверждение. Почему он так поступил? Сказать сложно. Вероятно они пытаются затянуть дело,– рассказывает адвокат Илья Воробьев.

— Но если апелляция пересмотрит все и изменит свои выводы, могут ли наказать следователей, судей и прокуроров за то, что пытались оправдать ребят?

— Если говорить абсолютно юридической терминологией, то их не пытались оправдать. Потому что оправдание, когда человека признают невиновным в совершении преступления. А их пытались вытащить таким образом, чтобы им не назначили реальную меру наказания с лишением свободы. То есть им назначили наказание, но отпустили с испытательным сроком.

В случае, если апелляция пересмотрит все и назначит реальную меру наказания, это не является самостоятельным основанием, чтобы привлекать следователей, судей или прокуроров к дисциплинарной ответственности. Потому что это процедурные моменты.

– Указывает ли эта история на большие проблемы в судебной системе? И вообще можно ли заключить, что это все коллективная ответственность?

- Действительно, это коллективная история. Поскольку если брать каждого субъекта отдельно, например прокурора, то он может сказать: "Ну, я согласовывал все свои решения по изменению обвинения с высшим руководством". Судья будет ссылаться на позицию прокурора, а если взять следователя, то он скажет: "Уважаемые, я здесь ни при чем. Я вообще к стадии судебного разбирательства не имею никакого отношения. Я расследовал дело, передал его в суд, а дальше уже сами разбирайтесь" .

То есть самостоятельные действия каждого вроде и не являются чем-то таким, но в комплексе их действия привели к тому, что ребятам не назначили реальную меру наказания. Фактически их не изолировали от нашего общества. Они продолжают ходить по улицам того же населенного пункта, рядом с той девочкой.

Сейчас уже другая группа прокуроров, в дело включился офис генпрокурора и непосредственно они поддерживают обвинения в апелляционной инстанции. И они уже настаивают на реальной степени наказания. То есть, сейчас уже у прокуратуры изменилась позиция.

— Я правильно понимаю, что все высшие органы, которые в начале взяли дело под личный контроль, в частности, омбудсмен Дмитрий Лубинец продолжают участвовать?

— Насколько я понимаю, высшие органы заинтересовались этой историей с момента публичной огласки, а не начала расследования. В частности, представители уполномоченного по правам человека в Закарпатской области тоже приняли участие и контролируют историю до сих пор. Но я не уверен, что их дальше допустят, потому что слушание дела идет в закрытом режиме. Туда не допускают СМИ и каких-либо посторонних лиц, кроме участников процесса.

* Сайт "Телеграф" будет и дальше внимательно следить за развитием этого дела, ведь насилие не может оставаться безнаказанным. Наконец, наше общество проходит жертвенные трансформации не для того, чтобы терпеть несправедливость и нарушение принципов правосудия.