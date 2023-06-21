Всю судова система прогнила: чи вийде зам'яти справу ґвалтівників на Закарпатті?

Недбалість влади призводить до того, що судова справедливість стає недосяжною

Справа з резонансним зґвалтуванням неповнолітньої на Закарпатті досі не може добігти кінця. Цього разу розгляд апеляційних скарг представників потерпілої та прокурорів на вирок призупинили до серпня. Засідання, що мало відбутися 5 червня, раптово скасували перед його початком.

Річ у тім, що захисник обвинувачених подав на електронну пошту суду клопотання про відкладення судового розгляду на іншу дату. Причина: нібито захворів, хоча не надав належних доказів на підтвердження цього факту.

Такий перебіг подій у черговий раз викликає невдоволення у громадськості та вбиває довіру українців до державного суду та слідчих. Адже де гарантія того, що про цю справу не забудуть через місяць? Чому злочинці досі не отримали належного покарання? І чому влада та журналісти більше не кричать про справедливість?

Деталі злочину

Пригода сталася 24 серпня 2021 року. Троє неповнолітніх (двоє по 15 років та один — 14) затягли свою 14-річну подругу до підвалу, де побили, а потім по черзі зґвалтували. Все що відбувалося, підлітки знімали на телефон, а відео потім виклали в мережі. Правоохоронці зібрали докази та повідомили всім трьом про підозру у скоєнні групового зґвалтування неповнолітньої особи.

Однак під час судового розгляду "зґвалтування" перетворилось на "сексуальне насильство". Перекваліфікація злочину передбачала м’якше покарання – від 5 до 7 років позбавлення волі замість від 7 до 12 років. Ба більше, суддя Оксана Софілканич звільнила хлопців від ув’язнення з випробувальним строком два роки.

За словами речниці Закарпатської обласної прокуратури Катерини Хижняк, неповнолітні буцімто "розкаялись" і "визнали провину". При ухваленні рішення суд спирався "на позитивні характеристики" від представників служби у справах дітей і класних керівників.

Адвоката для постраждалої виділила держава. Інтереси дівчини в суді представила служба захисту дітей місцевої сільради, в якій мати одного зі зловмисників працює секретарем.

Засуджених зобов’язали виплатити потерпілій по 60 тисяч гривень, а також покрити процесуальні витрати в розмірі понад 25 тисяч для кожного.

Як і сам інцидент, так і рішення суду у мить обурило суспільство. Телеведуча та блогерка Маша Єфросініна опублікувала пост з підписом: "Скільки коштує ваша совість, пані суддя? Скільки коштує совість тих педагогів?".

До речі, одразу після резонансу зі справою про зґвалтування школярки суддя Оксана Софілканич 27 березня теж раптово пішла "на лікарняний".

За справу взялись досвідчені адвокати, але чи отримають злочинці належне покарання?

Щоб довести справу до того завершення, на яке вона заслуговує, на захист дівчинки виступила група небайдужих адвокатів, зокрема з юридичної компанії "Міллер". Адвокати подали апеляційну скаргу на вирок суду. І от коли Закарпатський апеляційний суд мав розпочати розгляд апеляційних скарг, дату знову переносять — аж на серпень.

"Виглядає так, що до серпня це все схлине і забудеться. І ніхто навіть пальцем не поворухне. Залишать умовний вирок за групове зґвалтування неповнолітньої в силі, а потім всі швиденько видужають і повернуться до роботи.

Прокурори як працювали, так і працюють. Педагоги, які писали позитивні характеристики й відмазували ґвалтівників — як працювали, так і працюють. Органи опіки як працювали, так і працюють. Жодних дисциплінарних та кадрових рішень.

І я наголошую, що тут мова навіть не за тих мразот, які плекають ілюзію залишитися непокараними. Це корпоративна солідарність, Йдеться про слідчих, які проводили досудове розслідування — все село бачило зґвалтування, а вони чомусь ні. Йдеться про прокуратуру, яка готувала обвинувачувальний акт, але представляла інтереси злочинців. Йдеться про суддю, яка винесла такий вирок.

Всім начхати. Де реакція влади? Де всі ті телеканали, які на початку піарилися цією історією?", — висловився політичний експерт Валентин Гладких.

Нагадаємо, ще на початку справу під особистий контроль взяв омбудсмен Дмитро Лубінець та вищі органи влади.

Щоб дізнатися чи є у злочинців шанс залишитися непокараними, "Телеграф" звернувся до адвокатів, які продовжують боротися за інтереси дівчинки.

Адвокати юридичної компанії Міллер, що представляють інтереси дівчинки

— Зараз надія на апеляційний суд. І поки на цьому рівні я не бачу фактів того, що справу намагаються зам'яти. Однак засідання перенесли безпосередньо через захисника обвинувачених. Буквально ввечері перед подією він повідомив, що перебуває на лікуванні. На наступному засіданні суд буде витребовувати у нього відповідне підтвердження. Чому він так зробив? Сказати складно. Ймовірно вони намагаються затягнути справу, – розповідає адвокат Ілля Воробйов.

— Але якщо апеляція перегляне все і змінить свої висновки, чи можуть покарати слідчих, суддів та прокурорів за те, що намагалися виправдати хлопців?

— Якщо говорити абсолютно юридичною термінологією, то їх не намагалися виправдати. Бо виправдовування, це коли людину визнають невинуватою у скоєнні злочину. А їх намагалися витягнути таким чином, щоб їм не призначили реальну міру покарання з позбавленням волі. Тобто їм призначили покарання, але звільнили з іспитовим строком.

У разі, якщо апеляція перегляне все і призначить реальну міру покарання, то це не є самостійною підставою, щоб притягати слідчих, суддів або прокурорів до дисциплінарної відповідальності. Тому що це процедурні моменти.

– Чи вказує ця історія на великі проблеми в судовій системі? І загалом чи можна зробити висновок, що це все колективна відповідальність?

— Дійсно, це колективна історія. Бо якщо брати кожного суб'єкта окремо, наприклад прокурора, то він може сказати: "Ну, я погоджував всі свої рішення щодо зміни обвинувачення з вищим керівництвом". Суддя посилатиметься на позицію прокурора, а якщо взяти слідчого, то він скаже: "Шановні, я тут ні до чого. Я взагалі до стадії судового розгляду не маю ніякого стосунку. Я розслідував справу, передав її в суд, а далі вже самі розбирайтеся".

Тобто самостійні дії кожного наче і не є чимось таким, але у комплексі їх дії призвели до того, що хлопцям не призначили реальну міру покарання. Фактично, їх не ізолювали від нашого суспільства. Вони продовжують ходити вулицями того самого населеного пункту, поруч з тією дівчинкою.

Зараз вже інша група прокурорів, у справу включився Офіс генпрокурора і безпосередньо вони підтримують обвинувачення в апеляційній інстанції. І вони вже наполягають на реальній мірі покарання. Тобто зараз вже у прокуратури змінилася позиція.

— Я правильно розумію, що всі вищі органи, які на початку взяли справу під особистий контроль, зокрема, омбудсмен Дмитро Лубінець продовжують брати участь?

— Наскільки я розумію, вищі органи зацікавилися цією історією з моменту публічного розголосу, а не початку розслідування. Зокрема представники уповноваженого з прав людини в Закарпатській області теж взяли участь і контролюють історію дотепер. Але я не впевнений, що їх далі допустять, тому що слухання справи ведеться в закритому режимі. Туди не допускають ЗМІ та будь-яких сторонніх осіб, крім учасників процесу.

* Сайт "Телеграф" буде й надалі уважно стежити за розвитком цієї справи, адже насилля не може залишатися безкарним. Зрештою, наше суспільство проходить жертовні трансформації не для того, щоб терпіти несправедливість і порушення принципів правосуддя.