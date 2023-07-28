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Війна — день 520: окупанти продовжують атаки, не в силах стримати контрнаступ ЗСУ

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Валерія Куценко Валерія Куценко
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Настав новий день спротиву російським окупантам
Настав новий день спротиву російським окупантам

Розповідаємо оперативно про головне за добу

У п’ятницю, 28 липня, триває вже 520-й день з моменту повномасштабного вторгнення росії в Україну. Незважаючи на всі атаки рф дронами та ракетами, Збройні сили України повільно, але впевнено повертають усі окуповані землі, — зокрема, напередодні повернули важливу вершину на південному напрямку.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 28 липня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 ЗСУ зачищають звільнене Старомайорське на Донеччині, — розповіла заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

Крім того, триває поступове просування на південь від Бахмута, тривають бої у населених пунктах Курдюмівка, Клищіївка та Андріївка. Також поступовий, але впевнений наступ наших військових відбувається на південних напрямках – Мелітопольському та Бердянському.

Старомайорське на карті бойових дій 28.07.2023
Старомайорське на карті бойових дій 28.07.2023

Про те, що відбувалося 25 липня, читайте у матеріалі: Війна — день 517: ЗСУ готуються збільшити темпи наступу, а окупанти продовжують терористичні атаки

Інформацію за 26 липня дивіться за посиланням: Війна — день 518: ЗСУ продовжують контрнаступ, а окупанти мінують Чорне море

З даними за 27 липня можна ознайомитися у трансляції: Війна — день 519: ЗСУ просуваються на трьох напрямках, а окупанти атакують міста дронами та ракетами