Війна — день 518: ЗСУ продовжують контрнаступ, а окупанти мінують Чорне море

Оперативно про головне за добу

Український контрнаступ триває щонайменше на трьох напрямках і ЗСУ поступово просуваються вперед, проте росіяни теж не сидять склавши руки і проводять зустрічні атаки, що дозволило їм здобути невеликі територіальні досягнення на напрямі Кремінної. Тим часом триває й блокада росіянами чорноморських портів, при цьому окупанти вирішили одразу зробити це "небезпечним шляхом" та встановили мінні загородження на підходах до українських морських міст.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 26 липня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 У розвідці США очікують, що росія завершить будівництво заводу з виробництва дронів Shahed у Татарстані на початку наступного року. Очікується, що це дозволить росіянам значно посилити обстріл України.

Інформацію за 23 липня дивіться за посиланням: Війна — день 515: росіяни знову обстріляли Одесу, на фронті точаться важкі бої

З даними за 24 липня можна ознайомитися у трансляції: Війна — день 516: ЗСУ прориваються через зміцнення супротивника, а окупанти готують нові обстріли

Про те, що відбувалося 25 липня, читайте у матеріалі: Війна — день 517: ЗСУ готуються збільшити темпи наступу, а окупанти продовжують терористичні атаки