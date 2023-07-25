ЗСУ просунулися на Донеччині та на півдні, окупанти тиснуть під Кремінною: свіжі карти боїв

Минулої доби сталося понад 35 бойових зіткнень

Триває 517-й день повномасштабної війни з російськими окупантами, 24 липня українські війська продовжували контрнаступальні операції щонайменше на трьох ділянках фронту та просунулися вперед. Росіяни досягли незначних успіхів під Кремінною.

Про це йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни (ISW).

За даними Генштабу України, за добу 24 липня сталося понад 35 бойових зіткнень.

Харківська та Луганська області

Українські сили провели обмежені контратаки в районі Сватового, геолокаційні кадри показують, що росіяни трохи просунулися на південь від Кремінної.

Луганська та Харківська області

Український Генштаб повідомив, що окупанти провели безуспішну наземну атаку на захід від Кремінної поблизу Торського. Українські війська продовжували наступальні дії у районі Кремінної.

Донецька область

Українська сторона повідомила, що російські атаки на північний захід від Оріхово-Василівки, поблизу Богданівки, на південь від Іванівського та на захід від Кліщіївки відбиті.

Українські війська проводили контрнаступальні дії на північ і південь від Бахмута та просунулися вперед. Заступник міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що Сили оборони за минулий тиждень звільнили 4 квадратні кілометри на Бахмутському напрямку і продовжують просуватися хоч і повільно, але впевнено.

Бахмутський напрямок

Російський "військор" заявив, що українські сили просунулися у напрямку Оріхово-Василівки, вийшли на околиці Кліщіївки та підійшли впритул до Андріївки. За даними джерел рф, під Клищіївкою йдуть інтенсивні бої.

Донецька область

Один із російських військових блогерів заявляв, що окупанти зазнають значних труднощів з обороною позицій на південному фланзі Бахмута через відсутність ротації та ефективну українську радіоелектронну боротьбу.

Генштаб України повідомив, що українські війська відбили російські атаки поблизу Авдіївки, Невельського, Першотравневого, Мар’їнки, Красногорівки. Маляр заявила, що російські війська продовжують вести наступальні дії щодо встановлення контролю над Авдіївкою та Мар’їнкою.

"Південна вісь"

Ганна Маляр повідомила, що українські війська мають успіх на дільницях фронту Новодарівка – Приютне та Новосілка – Старомайорське на південь від Великої Новосілки.

У Генштабі України заявили, що Сили оборони відбили російські атаки поблизу Рівного (10 км на південний захід від Великої Новосілки) та Приютного (15 км на південний захід від Великої Новосілки).

Запорізька область

Російський "військор" стверджував, що українські сили просунулися на 1,7 км на північно-східну околицю Роботиного. Маляр повідомила, що українські війська провели успішні наступальні дії на південний схід від Орєхова на рубежах Новоданилівка – Вербове та Мала Токмачка – Вербове та на південь від Оріхова на рубежі Новоданилівка – Роботине.

24 липня російські війська не робили жодних заявлених чи підтверджених наземних атак у західній частині Запорізької області.

Херсонська та Миколаївська області

Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) виявили протипіхотні міни на території Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС).

Як повідомляв "Телеграф", 25 липня США мають намір оголосити про виділення нового пакету військової допомоги в розмірі до 400 млн доларів.