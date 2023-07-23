Війна — день 515: росіяни намагаються наступати на п’яти напрямках, йдуть важкі бої

Оперативно про головне за добу 23 липня

Україна 515 діб відбиває широкомасштабне російське вторгнення. Армія окупантів зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямах, тривають тяжкі бої. Водночас ЗСУ продовжують наступальні дії на півдні країни.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 23 липня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 росія вивела в Чорне море підводний ракетоносій. Загальний залп може становити близько чотирьох крилатих ракет "Калібр", повідомляє оперативне командування "Південь".

Загалом у Чорному морі ворог наростив корабельне угруповання до 20 одиниць.

Інформацію за 20 липня дивіться за посиланням: Війна — день 512: ЗСУ має успіхи на фронті, а окупанти продовжують обстріли міст

З даними за 21 липня можна ознайомитись у трансляції: Війна — день 513: росія погрязла у санкціях, але продовжує кошмарити Україну

Про те, що відбувалося 22 липня, читайте у матеріалі: Війна — день 514: ЗСУ долають російську оборону та продовжують просування