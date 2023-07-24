Війна — день 516: ЗСУ прориваються через укріплення супротивника, а окупанти готують нові обстріли

Оперативно про головне за добу

Українські військові продовжують пробиватися крізь російські мінні загородження і розвивати наступ на трьох напрямках, де можуть незабаром почати збільшувати темпи просування. При цьому на Заході зазначають, що контрнаступ ВСУ все ще перебуває на ранньому етапі, а тому робити якісь висновки про його успішність поки що зарано. Проте українців, особливо жителів південних областей, попереджають про те, що росіяни готують нові масовані обстріли України, а тому розслаблятися зарано.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 24 липня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Глава Міноборони Олексій Резніков в інтерв’ю CNN висловив прогноз про те, що Україна переможе у війні до кінця наступного літа.

З даними за 21 липня можна ознайомитись у трансляції: Війна — день 513: росія забруднює у санкціях, але продовжує кошмарити Україну

Про те, що відбувалося 22 липня, читайте у матеріалі: Війна — день 514: ЗСУ долають російську оборону та продовжують просування

Інформацію за 23 липня дивіться за посиланням: Війна — день 515: росіяни знову обстріляли Одесу, на фронті точаться важкі бої