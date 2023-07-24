Успіхи ЗСУ на південному напрямку: стало відомо, яку територію звільнили

Наші воїни просуваються у бік Мелітополя та Бердянська

З початку свого наступу українські війська на південному фронті звільнили вже понад 192 квадратні кілометри території. За минулий тиждень на цьому напрямі було звільнено понад 12 квадратних кілометрів.

Про це повідомила заступник Міністра оборони України Ганна Маляр.

"Українські війська продовжують проведення наступальної операції на кількох ділянках у бік Мелітополя і Бердянська", — повідомляється в Telegram-каналі Military Media Center.

Нагадаємо, згідно з висновками Інституту вивчення війни (ISW), 23 липня українські війська продовжували контрнаступальні операції щонайменше на трьох ділянках фронту і просунулися в районі Старомайорського (кордон Донецької та Запорізької областей), а також у районі Кам’янського (Запорізька область) та Хромового (Бахмутський напрямок). Росіяни змогли досягти певних успіхів під Сватовим.

Як повідомляв "Телеграф", державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що на Заході не було сумнівів, що український контрнаступ буде повільним та тяжким процесом, тому зараз рано оцінювати його успішність.