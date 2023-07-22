"Це буде важко": у США розповіли, чи залишається у контрнаступу ЗСУ шанс на успіх

У ЗСУ є все необхідне для досягнення успіху

На Заході не було сумнівів у тому, що український контрнаступ буде повільним і важким процесом, тому зараз говорити про його провал дуже рано.

Як повідомляє "Голос Америки", про це розповів державний секретар США Ентоні Блінкен під час виступу на Форумі з безпеки в Аспені.

"Ми від самого початку говорили, що це буде важко. Ви, напевно, чули, і багато хто говорив про те, що росіяни підготували серйозні та укріплені лінії захисту. Українці пробиваються через них", — сказав він.

Блінкен нагадав, що з початку вторгнення українські захисники звільнили половину захоплених росіянами територій. Крім того, він зазначив, що ЗСУ борються за свою землю, свободу та майбутнє, а також мають все необхідне для досягнення успіху.

Глава Держдепу нагадав, що США та ще близько 50 країн надали потужну військову допомогу Україні та навчали її військових.

За словами Блінкена, коли всі ці сили будуть розгорнуті, це матиме істотне значення і призведе до змін на полі бою.

Як повідомлялося раніше, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) Кирило Буданов заявив, що Україна має менш як 10 місяців часу, щоб досягти успіху в контрнаступі.