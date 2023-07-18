Про провал контрнаступу ЗСУ говорити рано: що обговорювали на новій зустрічі "Рамштайн"

Представники майже півсотні країн зібралися обговорити допомогу Україні

У вівторок, 18 липня, представники України та союзних країн знову зібралися на зустріч у форматі "Рамштайн", під час якої обговорили нагальні потреби нашої країни.

Як повідомив міністр оборони Олексій Резніков, обговорювалися постачання зброї та обладнання, що терміново необхідні для звільнення території України.

Своєю чергою глава Пентагону Ллойд Остін повідомив, що у короткостроковій перспективі Україна отримає додаткові БМП Bradley та БТР Stryker, а також артилерійські знаряддя. Крім того, він пообіцяв, що США допоможуть навчити українських пілотів керуванню літаками F-16.

При цьому начальник об’єднаного комітету штабів США Марк Міллі визнав, що головною проблемою для контрнаступу ЗСУ зараз є великі мінні поля, а не російська авіація.

Також на зустрічі він озвучив те, що український контрнаступ далекий від провалу, хоч і просувається повільніше, ніж було заплановано.

"На мій погляд, це далеко не провал. Занадто рано робити такий висновок... Це буде довго. Це буде важко. Це буде криваво", — сказав Міллі.

Він додав, що західні країни підготували близько 63 тисяч військовослужбовців, а ЗСУ ще має значну кількість сили, яка ще не була задіяна у бойових діях.

Як повідомлялося раніше, у ЗСУ також визнали, що контрнаступ йде відносно повільним темпом через величезні площі російських мінних полів.