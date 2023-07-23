Під загрозою три області: у ЗСУ попередили українців про продовження терору від росіян

Тероризуючи мирних українців, росія намагається досягти своїх цілей.

У ніч на неділю, 23 липня, росіяни атакували Одесу та область 19 ракетами різних типів. Ворог на цьому не зупиниться і продовжуватиме тероризувати Одеську, Миколаївську та Херсонську області.

Про це попередила керівник об’єднаного прес-центру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону.

"Південні регіони – під прицілом ворога. Оскільки вони ще не вибороли того, за що починали боротьбу. Окупанти хотіли перегляду зернової угоди на їхню користь, тобто щоби прерогатива була за ними, хазяйнування в Чорному морі за ними, та попутне ослаблення санкцій", — пояснила Гуменюк.

Вона також розповіла про наслідки ракетного удару по Одесі. На жаль, є влучання, вони припали також у портову інфраструктури, що й було пріоритетом ворога.

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"Але враховуючи, наприклад, похибку ракет Х-22, зрозуміло, що під удар потрапили прилеглі до порту райони міста. А також були влучання у більш віддалені райони, там де приватний сектор і абсолютно не спостерігається жодного військового об’єкта. Постраждали й багатоквартирні будинки", — розповіла Гуменюк.

Вона додала, що під час атаки загинув охоронець приватного закладу, одну жінку рятувальникам удалося деблокувати живою.

Як повідомляв "Телеграф", президент України Володимир Зеленський заявив, що російські терористи обов’язково будуть покарані за черговий удар по Одесі.