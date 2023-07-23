Под угрозой три области: в ВСУ предупредили украинцев о продолжении террора от россиян

Терроризируя мирных украинцев, россия пытается добиться своих целей

В ночь на воскресенье, 23 июля, россияне атаковали Одессу и область 19-ю ракетами разных типов. Враг на этом не остановится и продолжит терроризировать Одесскую, Николаевскую и Херсонскую области.

Об этом предупредила руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона.

"Южные регионы – под прицелом врага. Поскольку они еще не добились того, за что начинали борьбу. Оккупанты хотели пересмотра зернового соглашения в их пользу, то есть чтобы прерогатива была за ними, господство в Черном море за ними и попутное ослабление санкций", — пояснила Гуменюк.

Она также рассказала о последствиях ракетного удара по Одессе. К сожалению, есть попадания, они пришлись также в портовую инфраструктуру, что и было приоритетом врага.

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"Но учитывая, например, погрешность ракет Х-22, понятно, что под удар попали прилегающие к порту районы города. А также были попадания в более отдаленные районы, там где частный сектор и абсолютно не наблюдается ни одного военного объекта. Пострадали и многоквартирные дома", — рассказала Гуменюк.

Она добавила, что в ходе атаки погиб охранник частного заведения, одну женщину спасателям удалось деблокировать живой.

Как сообщал "Телеграф", президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские террористы обязательно понесут наказание за очередной удар по Одессе.