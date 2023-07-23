Террористам обязательно будет ответ: Зеленский отреагировал на новый удар по Одессе

Захватчики запустили ракеты против мирных городов, против жилых домов и собора, за что их ждет жесткий ответ

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на очередной ночной удар оккупантов по Одессе и заверил, что террористы обязательно понесут наказание за свои действия.

Об этом Владимир Зеленский написал в своем Telegram-канале.

"Ракеты против мирных городов, против жилых домов, собора… Никакого оправдания российскому злу быть не может. Как всегда, это зло проигрывает. И в Одессе обязательно будет ответ российским террористам. Они почувствуют этот ответ", — отмети он.

Также глава государства подчеркнул, что всем, кто пострадал от этой очередной террористической атаки, оказывается помощь.

"Я благодарен всем, кто помогает людям, и всем, кто мыслями и эмоциями – с Одессой. Мы пройдем это. Мы вернем мир. И для этого нужно победить российское зло", — подытожил Зеленский.

Отметим, что в ночь на 23 июля российские оккупанты запустили по Одессе ракеты "Калибры", "Ониксы", Х-22 и Искандер-К и баллистический "Искандер". В результате обстрела города были повреждены жилые дома, памятники архитектуры, а также Преображенский собор (УПЦ). Наибольшие разрушения понес исторический центр Одессы. Как и в предыдущие ночи враг целился по портовой инфраструктуре и самому городу. На данный момент известно об одном погибшем и 19 пострадавших горожанах.

Как сообщили на странице ВС ВСУ, всего удалось сбить девять воздушных целей:

4 крылатых ракеты морского базирования "Калибр";

5 крылатых ракет наземного базирования "Искандер-К".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что МВД опубликовало видео первых минут после ракетного удара по Одессе в ночь на 20 июля.