Все в огне, а из разрушенного дома слышны крики: видео первых минут после атаки по Одессе

Патрульные сразу приступили к разбору обломков здания

Полицейские показали, что происходило в первые минуты после массированной атаки по Одессе в ночь на 20 июля. На кадрах видны разрушения и пострадавшие в результате обстрела.

Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале Министерства внутренних дел Украины.

"Третья ночь подряд ракетных атак по Одессе. Первые минуты после обстрела оккупантов из бодикамер патрульных. Из разрушенного дома были слышны крики о помощи", — говорится в сообщении.

Патрульные сразу приступили к разбору обломков здания. Им удалось достать из-под завалов нескольких человек. Один из пострадавших получил многочисленные осколочные ранения, ему оказали первую домедицинскую помощь.

Отметим, что в ночь на 20 июля российские захватчики атаковали Одессу и область. По предварительным данным, ракетами "Калибр" и БПЛА. По информации Офиса Генпрокурора Украины, в результате обстрела и пожара существенные разрушения получили административное здание и офисные помещения, повреждены многоквартирные дома, учебные заведения и автомобили.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский эмоционально отреагировал на очередную атаку по Одессе, которая стала уже третьей за последние 72 часа.