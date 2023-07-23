Терористам обов’язково буде відповідь: Зеленський відреагував на новий удар по Одесі

Загарбники запустили ракети проти мирних міст, проти житлових будинків та собору, за що на них чекає жорстка відповідь

Президент України Володимир Зеленський відреагував на черговий нічний удар окупантів по Одесі та запевнив, що терористи обов’язково будут покарані за свої дії.

Про це Володимир Зеленський написав у своєму Telegram-каналі.

"Ракети проти мирних міст, проти житлових будинків, собору… Жодного виправдання російському злу бути не може. Як завжди, це зло програє. І в Одесі обов’язково буде відповідь російським терористам. Вони відчують цю відповідь", — відзначи він.

Також глава держави наголосив, що всім, хто постраждав від цієї чергової терористичної атаки, надається допомога.

"Я вдячний усім, хто допомагає людям, і всім, хто думками та емоціями – з Одесою. Ми пройдемо це. Ми повернемо світ. І для цього треба перемогти російське зло", — підсумував Зеленський.

Зазначимо, що в ніч на 23 липня російські окупанти запустили по Одесі ракети "Калібри", "Онікси", Х-22 та Іскандер-К та балістичний "Іскандер". Внаслідок обстрілу міста було пошкоджено житлові будинки, пам’ятники архітектури, а також Преображенський собор (УПЦ). Найбільших руйнувань зазнав історичний центр Одеси. Як і в попередні ночі ворог цілився по портовій інфраструктурі та самому місту. На цей час відомо про одного загиблого та 19 постраждалих городян.

Як повідомили на сторінці ЗС ЗСУ, всього вдалося збити дев’ять повітряних цілей:

4 крилатих ракети морського базування "Калібр";

5 крилатих ракет наземного базування "Іскандер-К".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що МВС опублікувало відео перших хвилин після ракетного удару по Одесі в ніч проти 20 липня.