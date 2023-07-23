ЗСУ наступають на трьох напрямках і скоро темпи можуть збільшитися: свіжі карти боїв

Українські військові мають намір "тримати супротивника на відстані витягнутої руки", щоб уникнути ближнього бою

Повномасштабна війна в Україні триває вже 515-й день. ЗСУ поступаються як мінімум на трьох ділянках фронту і незабаром темп контрнаступних операцій може збільшитися. Своєю чергою, окупанти провели наступальні дії в районі Куп’янська, Бахмута і на рубежі Авдіївка — Донецьк.

Про це йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Луганська область

ЗСУ провели наступальні операції на рубежі Куп’янськ — Сватове — Кремінна, не просунувшись уперед. Водночас у росії заявляють, що українські війська безуспішно контратакували в районі населених пунктів Масютівка (13 км на північний схід від Куп’янська) та Петропавлівка (7 км на схід від Куп’янська).

В той самий час окупанти провели наступ у районі Куп’янська (8 км на північний схід від Куп’янська) і змогли просунутися в цьому напрямку, зайнявши плацдарм на залізничній станції Мовчанове (на північ від залізничної станції Сеньківка).

Донецька область

Українські війська продовжували контрнаступальні операції на північ і південь від Бахмута, не просуваючись уперед. Як повідомляють у міноборони росії, підрозділи Південного угруповання військ відбивали атаки українських військ у районі Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута) та Зайцево (20 км на південь від Бахмута).

Окупанти продовжили контратаки в районі Бахмута, але за останню добу не досягли підтверджених успіхів. За даними Генштабу, вони також провели безрезультатні атаки поблизу зв. п. Григорівка (9 км на північний захід від Бахмута), Богданівка (6 км на північний захід від Бахмута) та Іванівське (6 км на захід від Бахмута).

Російські блогери стверджують, що невстановлені підрозділи ВДВ рф й спецназу безуспішно контратакували в районі Оріхово-Василівка (11 км на північний захід від Бахмута), щоб відновити раніше втрачені позиції біля траси Е-40 (Бахмут — Слов’янськ) і біля Андрія.

Також загарбники провели безуспішну наземну атаку поблизу зв. п. Невельське (13 км на південний захід від Авдіївки).

Українські війська вели наступальні дії вздовж західної ділянки кордону Донецька та Сходу Запорізької області, не просунувшись уперед. Також вони продовжили наступальні дії на Бердянському (район Запорізько-Донецької області) напрямку.

Російський блогер, пов’язаний із кремлем, стверджує, що українські сили невеликими маневреними групами із бронетехнікою атакували біля Урожайного, але не просунулися вперед.

Запорізька область

Українські війська здійснили наступальні дії на заході Запорізької області. Як повідомили у Генеральному штабі України, ЗСУ продовжували наступальні дії на мелітопольському напрямі.

Представник Східного угруповання військ загарбників олег чехів та кілька російських блогерів заявили, що українські сили безуспішно атакували поблизу Роботине (12 км на південь від Орєхова).

Пов’язаний із Кремлем блогер стверджував, що українські сили з бронетехнікою здійснили три напади на Роботине

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у США оцінили український контрнаступ, а також розповіли, якими можуть бути наслідки у разі його провалу.