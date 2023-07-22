"Є натяки на тріщини": у США оцінили контрнаступ України та озвучили наслідки на випадок його невдачі

Представники Сполучених Штатів, які брали безпосередню участь у постачанні зброї, приватно відзначають, що Україна має все необхідне для успіху на фронті

У США незадоволені повільними темпами українського контрнаступу і помітно нервують із цього приводу. Більше того, там зростають сумніви щодо продовження військової допомоги Україні в нинішніх обсягах.

Про це пише ВВС за підсумками міжнародного Форуму з безпеки в Аспені (США).

Автор публікації приїхав до Аспена після тритижневого перебування в Україні та "виявив легку нервозність не лише через темпи нинішнього контрнаступу України, а й через довгострокові зобов’язання Америки".

Він зазначив, що контрнаступ України триває вже місяць і він є "важким випробуванням", щодня вдається звільняти лише кілька метрів землі.

Представники США, які брали безпосередню участь у постачанні зброї, приватно зазначають, що Україна має все необхідне для контрнаступу, а переозброїти її знову в тому ж обсязі в майбутньому може бути не так просто. Саме тому нинішній контрнаступ є ключовим.

"Україна все ще намагається знайти слабке місце в обороні росії, щоб потім застосувати сили, які вона тримала в резерві, в надії зробити значний прорив. Якщо це спрацює, то Україна може опинитися в сильній позиції. Але якщо вони не можуть прорватися, то розмови про патову ситуацію можуть бути конкретнішими та призвести до важких переговорів", – вважає автор публікації.

Він додав, що у західній підтримці України "є натяки на тріщини". Деякі члени Конгресу США сказали в Аспені, що їхні виборці не здатні знайти Україну на карті, що ставить під сумнів масштаби допомоги, що надається.

Особливо багато противників допомоги Україні серед прихильників Республіканської партії, що непокоїть європейських партнерів. Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі, виступаючи в Аспені, заявив, що Захід не має дозволити російській пропаганді "спокусити себе" розмовами про тупикову ситуацію на фронті в Україні.

Як повідомляв "Телеграф", на Форумі в Аспені з відеозв’язку виступив президент України Володимир Зеленський, він пояснив, чому ЗСУ повільно просуваються на фронті і висловив упевненість, що вони зможуть набрати темп поступу вперед.