Окупанти наступають на кількох ділянках фронту, ЗСУ просуваються вперед: свіжі карти боїв

Темпи загибелі російських військ у районі Бахмута у вісім разів вищі, ніж українські

Йде 518-й день повномасштабної війни з російськими окупантами, українські війська продовжували контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках фронту і 25 липня просунулися вперед. Росіяни заявили про наступ в районі Сватового, Кремінної та Бахмута.

Про це повідомляється у щоденному звіті Інституту вивчення війни (ISW).

За даними Генштабу України, протягом доби сталося близько 20-ти бойових зіткнень.

Минулої доби українські війська вели наступальні дії в районі Кремінної, біля Бахмута, на лінії Авдіївка-Донецьк, уздовж кордону між Запорізькою та Донецькою областями, на заході Запорізької області й просунулися в районі Бахмута, на окремих ділянках на кордоні Запорізької та Донецької областей, на захід Оріхова.

Росіяни вели наступальні операції в районі Сватового, Кремінної, біля Бахмута, на лінії Авдіївка-Донецьк, у районі кордону Запорізької та Донецької областей та заявили про наступ в районі Сватового, Кремінної та Бахмута.

На кадрах з геолокацією видно, що українські сили досягли тактично важливих успіхів на південь від Кліщівки. Генштаб України повідомив, що українські війська вели наступальні операції на бахмутському, мелітопольському та бердянському напрямках. Українські джерела повідомляли, що Сили оборони просунулися на 750 метрів у напрямку Старомайорського, а російські джерела стверджували, що українські сили трохи просунулися на захід від Оріхова.

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що темпи загибелі російських військ у вісім разів вищі, ніж українські в районі Бахмута і в 5,3 рази більші на бердянському та мелітопольському напрямках.

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Луганська та Харківська області

Російські війська вели наступальні операції поблизу Сватового. Колишній голова Луганської області Сергій Гайдай 25 липня повідомив, що окупанти наступають групами від 50 до 70 осіб та використовують підрозділи "Шторм-З" на куп’янському та лиманському напрямках.

Луганська та Харківська області

Російські війська здійснили обмежені наземні атаки поблизу Кремінної. Український Генштаб повідомив, що ворог здійснив безуспішні атаки на південь від Діброви.

Донецька область

25 липня українські війська вели наступальні операції в районі Бахмута та досягли тактично значних успіхів на південь від міста. На геолокаційних картах видно, що наші воїни просувалися на південь від Кліщіївки.

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські війська вели наступальні операції на північ і південь від Бахмута і що російські війська відступили з Андріївки.

Бахмутський напрямок

У Генштабі також повідомили, що росіяни вели безуспішні наступальні дії на північний захід від Оріхово-Василівки, на південь від Іванівського, на схід від Ступочек, біля Дилиївки та на захід від Кліщіївки.

Російські джерела повідомили, що 25 липня українські війська завдали наземних ударів у районі лінії Авдіївка-Донецьк і не просунулися. Там же наступали й окупанти, і теж не просунулися.

Донецька область

Український Генштаб повідомив, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Авдіївки, Першотравневого, Мар’їнки та Красногорівки.

"Південна вісь"

Українські війська 25 липня продовжили контрнаступальні дії вздовж кордону між Запорізькою та Донецькою областями та досягли успіхів на окремих ділянках.

У Генштабі України повідомили, що наші воїни продовжували наступальні дії на Бердянському напрямку та просунулися у напрямку Старомайрського. Спікер Таврійського угруповання військ України майор Валерій Шершень заявив, що українські сили просунулися до 750 метрів у напрямку Старомайрського.

Запорізька область

Ворог наступав на кордоні Запорізької та Донецької областей, але успіху не мав. Генштаб України повідомив, що російські війська здійснили невдалий наступ у напрямку до Рівнополя.

Українські війська продовжували контрнаступальні дії у західній Запорізькій області та трохи просунулися на захід від Орєхова. Український Генштаб повідомив, що Сили оборони наступали Мелітопольською.

Російські "військори" стверджували, що російські сили відступили на підготовлені лінії оборони у цьому районі.

Херсонська та Миколаївська області

Російський військовий блогер заявив, що російські артилерійські підрозділи завадили українській диверсійно-розвідувальній групі висадитись біля Антонівського мосту на східному (лівому) березі Херсонської області.

У Міноборони росії заявили, що українські війська в ніч із 24 на 25 липня атакували російський сторожовий корабель за допомогою морських безпілотників. У Міноборони заявили, що російські війська знищили два українські військово-морські безпілотники в радіусі кілометра від патруля "Сергій Котов" під час виконання завдань з управління навігацією в 370 км на південний захід від Севастополя.

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