У Німеччині розкритикували контрнаступ ЗСУ: що не подобається Бундесверу

Німецькі військові проаналізували дії українських військ

Поки Україна готується до другої хвилі контрнаступу, у Німеччині вирішили прокоментувати дії командування ЗСУ під час літньої кампанії. Оцінки виявилися негативними.

Про це пише німецька газета Bild, посилаючись на секретний документ Бундесверу.

Журналісти повідомляють, що німецькі військові "вкрай критично" коментують, як українські захисники використовують військові прийоми, отримані на Заході під час навчання. Одне із зауважень звучить так:

"Їхні власні військові частини іноді дробляться настільки дрібно, що хоча кожна військова частина щось робить, але спільне бойове керівництво не проглядається", - йдеться в документі.

За даними Бундесверу, це не лише збільшує "небезпеку дружнього вогню", а й створює ситуацію, коли у напрямку головного удару не вистачає маневрених підрозділів, щоб активно рухатися чи встановити вогневу перевагу.

"Це означає, що перевага українських військ над російською армією вторгнення, як це здавалося Заходу, зникне. Це критика бундесверу", - пишуть журналісти.

Ще однією проблемою контрнаступу у Німеччині називають "погане засвоєння" західної підготовки досвідченим українськими солдатами. Нібито чим більше бойового досвіду в українського солдата вже є і чим вище він піднявся в українській армії, тим менше він засвоює принципи західної підготовки або взагалі бере участь у ній.

У Бундесвері вважають, що це пов’язано не з окремими помилками чи недоліками у навчанні з боку США та інших армій, яке переважно проводиться у Німеччині, а з "українською оперативною доктриною".

"У багатьох випадках було виявлено, що солдати, які не мають недавнього бойового або військового досвіду, досягають більшого успіху в навчанні завдяки підтримці військової підготовки, яку вони отримують, ніж ймовірно досвідчені та навчені солдати", — передає видання.

Згідно з оцінкою німецького Міноборони, "бойовий досвід" не означає, "що солдат є хорошим командиром у бою". У секретному документі Бундесверу дослівно йдеться, що управлінський персонал демонструє "іноді значні недоліки у керівництві та у застосуванні управлінських процесів на відповідному рівні, що іноді призводить до неправильних та небезпечних рішень".

Саме всім вищезгаданим у Німеччині вирішили пояснити "повільний" контрнаступ ЗСУ.

Нагадаємо, раніше в США розповіли, чи залишається у контрнаступу ЗСУ шанс на успіх.