ЗСУ готуються до другої хвилі контрнаступу: західні ЗМІ розповіли, що цьому сприяє

В Україні перебуває все більше західної техніки

Президент Володимир Зеленський вкотре визнав, що контрнаступ ЗСУ просувається повільніше, ніж очікувалося. Сили оборони України обережні на фронті, але зараз близький момент, коли все зміниться.

Про це український президент заявив під час виступу на форумі про безпеку у США, передає видання Bild. За його словами, найближчим часом розпочнеться друга хвиля контрнаступу, оскільки українські воїни вже досягли фортифікаційних споруд росіян, які перешкоджали просуванню вперед.

Повільний хід контрнаступу Зеленський пояснив затримками постачання західного озброєння. Через це окупанти змогли краще підготуватися та створити більше перешкод на шляху ЗСУ. Але найближчим часом ситуація на фронті має змінитись.

"Проте, я думаю, що сьогодні ми наближаємося до того моменту, коли відповідні заходи (просування вперед — ред.) можна буде проводити швидше, тому що ми виходимо на певні рубежі розмінування", — заявив український президент.

Американський аналітичний центр Institute for the Study of War підкреслив, що постачання озброєння від союзників мають справді вирішальне значення для України, і це впливає на здатність підтримувати контрнаступ.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що держсекретар США Ентоні Блінкен днями зробив аналогічну заяву. Він підкреслив, що робити перші висновки про український контрнаступ ще рано, оскільки ЗСУ не розгорнули всю силу на повну міць.