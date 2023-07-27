Війна — день 519: ЗСУ просуваються на трьох напрямках, а окупанти атакують міста дронами та ракетами

Оперативно про головне за добу

Бойові дії в Україні продовжуються практично по всій лінії фронту, а ЗСУ продовжують наступальні дії щонайменше на трьох напрямках, тоді як окупанти місцями завдають зустрічних ударів. При цьому в мережі з’являється багато чуток про те, що росіяни змогли просунутися в деяких місцях. Разом з тим, не припиняються і російські ракетні обстріли, через які страждають мирні жителі.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 27 липня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 У США повідомили, що навчання українських пілотів управлінню літаками F-16 невдовзі розпочнеться у Данії та Румунії. При цьому британські фахівці вже навчають їхню англійську мову на спеціальному курсі.

З даними за 24 липня можна ознайомитися у трансляції: Війна — день 516: ЗСУ прориваються через зміцнення супротивника, а окупанти готують нові обстріли

Про те, що відбувалося 25 липня, читайте у матеріалі: Війна — день 517: ЗСУ готуються збільшити темпи наступу, а окупанти продовжують терористичні атаки

Інформацію за 26 липня дивіться за посиланням: Війна — день 518: ЗСУ продовжують контрнаступ, а окупанти мінують Чорне море