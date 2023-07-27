"Накинули петлю на шию": демонтаж бюста Брежнєва у його рідному місті під Дніпром схвилював росіян

Росіяни знову обурилися знесенням пам’ятника в Україні

У Дніпропетровській області у місті Кам’янське (Дніпродзержинськ) знесли погруддя радянському правителю Леоніду Брежнєву. Цікаво, що саме в цьому місті він народився 1906 року.

Про знесення пам’ятника повідомив міський голова Кам’янського Андрій Бєлоусов. Він додав, що історичну спадщину відправлять до музею.

Так, комунальні служби у середу, 26 липня, за допомогою троса та підйомного крана демонтували бюст Брежнєва у сквері на проспекті Свободи в рамках закону про декомунізацію. Мер зазначив, що багато жителів міста старшого віку вважають Брежнєва людиною, яка "багато зробила для нашого народу". Тому, щоб вони могли й надалі вшановувати пам’ять земляка, бюст перенесуть у музей історії міста та встановлять на алеї.

Також Білоусов додав, що роботи було профінансовано не з місцевого бюджету, а спонсорами. На місці радянської пам’ятки пропонують встановити пам’ятник на честь загиблих Героїв та перемоги України.

Росіян традиційно знесення пам’ятників в Україні обурило. Заголовки місцевих ЗМІ рясніють фразами про те, що українці "накинули петлю на шию Брежнєва" у його рідному місті.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Миколаєві знесли пам’ятник російському князю та засновнику міста. Росіяни розлютилися і пообіцяли повернути місто до "рідної гавані", щоб повернути бюст на місце.