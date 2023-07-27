"Накинули петлю на шею": демонтаж бюста Брежнева в его родном городе под Днепром взволновал россиян

Россияне снова возмутились сносом памятника в Украине

В Днепропетровской области в городе Каменское (Днепродзержинск) снесли бюст советскому правителю Леониду Брежневу. Примечательно, что именно в этом городе он родился в 1906 году.

О сносе памятника уведомил городской голова Каменского Андрей Белоусов. Он добавил, что историческое наследие отправят в музей.

Так, коммунальные службы в среду, 26 июля, при помощи троса и подъемного крана демонтировали бюст Брежнева в сквере на проспекте Свободы в рамках закона о декоммунизации. Мэр отметил, что многие жители города старшего возраста считают Брежнева человеком, который "много сделал для нашего народа". Поэтому, чтобы они могли и дальше чтить память земляка, бюст перенесут в музей истории города и установят на аллее.

Также Белоусов добавил, что работы были профинансированы не из местного бюджета, а спонсорами. На месте советского памятника предлагают установить памятник в честь погибших Героев и победы Украины.

Россиян традиционно снос памятников в Украине возмутил. Заголовки местных СМИ пестрят фразами о том, что украинцы "накинули петлю на шею Брежнева" в его родном городе.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Николаеве снесли памятник российскому князю и основателю города. Россияне разозлились и пообещали вернуть город в "родную гавань", чтобы вернуть бюст на место.