ППО України збило 36 російських ракет за день: подробиці відбиття ворожих атак

Наслідки "прильотів" наразі невідомі

Під час чергової масованої ракетної атаки на Україну сили ППО збили 36 різних типів ракет. Саме стільки ракет і випустив ворог із району Каспійського моря за допомогою восьми бомбардувальників Ту-95МС.

Про це повідомили у Командуванні Повітряних Сил України. Вибухи чули у кількох регіонах, а президент України додав, що є кілька "прильотів" ракет, а також упали уламки від збитих ракет.

Так, ворог здійснив в обід пуски ракет "Калібр", яких збили не дві, а три, за уточненою інформацією. Потім близько 17:00 було здійснено пуски ракет Х-101/Х-555. Через деякий час російські снаряди зайшли в повітряний простір України з південного сходу і йшли на захід, постійно змінюючи свій напрямок.

Крім того, близько 19:00 росіяни підняли в небо винищувачі МіГ-31К і випустили чотири аеробалістичні ракети Х-47 "Кинджал" у бік Хмельницької області. Як повідомив спікер Повітряних сил, метою удару ворога в цьому регіоні був військовий аеродром Старокостянтинів, розташований за 5 км на схід від однойменного міста. Цей військовий об'єкт регулярно обстрілюється росіянами з початку повномасштабного вторгнення.

Вид на аеродром Старокостянтинів з космосу

На шляху проходження ракет працювала система ППО, яка успішно збила всі ворожі ракети. Таким чином, українські воїни збили:

3 крилаті ракети "Калібр";

33 крилаті ракети Х-101/Х-555.

"Щодо наслідків пусків Х-47 "Кинжал" інформація уточнюється", — додали до ЗСУ.

Президент подякував українським воїнам за успішну роботу і розповів про наслідки атаки.

"Сьогодні день, який слід завершити особливою подякою всім нашим воїнам ППО за кожну збиту російську ракету. Зараз дані ще уточнюються, але, за попередніми доповідями, лише протягом сьогоднішнього ракетного нальоту вдалося збити понад 30 ракет — абсолютна більшість проти нас. Є кілька попадань, є і падіння уламків ракет. Але дуже важливо, що зухвалість цієї атаки вдалося знищити. ППО – молодці", — сказав президент під час свого вечірнього відеозвернення.

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