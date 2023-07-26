росія знову запустила ракети по Україні: всі подробиці (оновлюється)

Ракетная опасность

Практично по всій Україні вдруге за день оголошено масштабну повітряну тривогу. Вона пов’язана з ракетною небезпекою. Влада закликає людей слідувати в укриття.

18:45 Крилаті ракети на підступах до Вінницької та Одеської областей — ЗСУ.

18:44 Робота ППО у Дніпропетровській області – моніторингові пабліки.

18:40 Пара ракет пролітає у Дніпропетровській області.

18:36 "Курс ракет: Черкаська; Дніпропетровська; Кіровоградська і Полтавська області", — моніторинговий паблік "Monitor".

18:30 Повітряна тривога дісталася і західних областей України. Водночас моніторингові пабліки повідомляють про курс ракет на "захід та північний захід".

18:23 За даними популярного Telegram-пабліку "Николаевский Ванек", "ракети летять одна за одною, табуном так би мовити".

"Загроза ракет: Донецька, Харківська, Дніпропетровська, Полтавська, Кіровоградська області".

18:16 Перші крилаті ракети вже у повітряному просторі України.

18:14 Можливий напрямок ракет – Кременчук, Кропивницький – ПС ЗСУ

18:11 "Дуже уважно ставимось до тривог! Знімати роботу ППО та відправляти відео сумнівним каналам, і в "боти" — заборонено!, — Андрій Єрмак.

18:10

18:00 "Швидкісні ракети з півночі – в укриття!", — ЗСУ.

17:55 Влада Києва просить громадян не нехтувати повідомленнями про повітряну тривогу.

"Просимо всіх терміново піти в укриття цивільного захисту!"

Нагадаємо, що ввечері 26 липня у Збройних силах України попередили про запуск крилатих ракет із акваторії Каспійського моря.