росія знову запустила ракети по Україні: всі подробиці (оновлюється)
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Ракетная опасность
Практично по всій Україні вдруге за день оголошено масштабну повітряну тривогу. Вона пов’язана з ракетною небезпекою. Влада закликає людей слідувати в укриття.
18:45 Крилаті ракети на підступах до Вінницької та Одеської областей — ЗСУ.
18:44 Робота ППО у Дніпропетровській області – моніторингові пабліки.
18:40 Пара ракет пролітає у Дніпропетровській області.
18:36 "Курс ракет: Черкаська; Дніпропетровська; Кіровоградська і Полтавська області", — моніторинговий паблік "Monitor".
18:30 Повітряна тривога дісталася і західних областей України. Водночас моніторингові пабліки повідомляють про курс ракет на "захід та північний захід".
18:23 За даними популярного Telegram-пабліку "Николаевский Ванек", "ракети летять одна за одною, табуном так би мовити".
"Загроза ракет: Донецька, Харківська, Дніпропетровська, Полтавська, Кіровоградська області".
18:16 Перші крилаті ракети вже у повітряному просторі України.
18:14 Можливий напрямок ракет – Кременчук, Кропивницький – ПС ЗСУ
18:11 "Дуже уважно ставимось до тривог! Знімати роботу ППО та відправляти відео сумнівним каналам, і в "боти" — заборонено!, — Андрій Єрмак.
18:10
18:00 "Швидкісні ракети з півночі – в укриття!", — ЗСУ.
17:55 Влада Києва просить громадян не нехтувати повідомленнями про повітряну тривогу.
"Просимо всіх терміново піти в укриття цивільного захисту!"
Нагадаємо, що ввечері 26 липня у Збройних силах України попередили про запуск крилатих ракет із акваторії Каспійського моря.