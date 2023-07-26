Росіяни запустили по Україні ракети з Каспійського моря

В областях України знову лунають сигнали повітряної тривоги. Повідомляється про запуски ракет з акваторії Каспійського моря. За даними моніторингових пабліків, йдеться про крилаті ракети X101/505, що були випущені стратегічною авіацією.

Інформацію вже також офіційно підтвердили і у Повітряних силах ЗСУ.

"Зафіксовано пуски крилатих ракет із 12 Ту-95мс із району Каспійського моря!", — йдеться у повідомленні.

17:20 "Орієнтовний час підльоту крилатих ракет з Каспію година-півтори! Сигнал повітряної тривоги по південних та східних регіонах буде оголошено близько 17.40! Не виключено пуски крилатих ракет морського та наземного базування з акваторії Чорного моря і балістики з території рф та тимчасово окупованих територій! Будьте уважні! Прямуйте в укриття!", — ЗСУ.

17:10 Окрім крилатих ракет на південному сході України, небезпека застосування балістичного озброєння противника.

"Ракетна небезпека – південний схід! Ймовірно балістика!", — кажуть у ЗСУ.