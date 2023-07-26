Дивляться мультики та обіймаються: як кияни перечікують тривогу в метро, фоторепортаж "Телеграфа"

Кожен знайшов собі заняття до душі у підземному притулку

Кияни під час повітряної тривоги спускаються в метро, щоб сховатися від можливої небезпеки. Дорослі, діти і навіть тварини змушені сидіти глибоко під землею, щоб російські ракети чи дрони не покалічили їх.

Фотограф Ян Доброносов спеціально для "Телеграфа" поділився знімками, зробленими на одній зі столичних станцій метро. Незважаючи на можливу загрозу, життя у підземці продовжує кипіти.

Мами з дітьми сидять на килимках, стільчиках, сходах або своїх речах і розважають малюків як можуть. Однак дехто все одно вередує — їм, напевно, хочеться гуляти на вулиці, а не ховатися від ракет у метро. Старші дітки грають в ігри на смартфонах або дивляться мультики, щоб хоч якось відволіктися. У сховище спустилися навіть співробітники Mcdonalds, а це означає, що видача замовлень у популярному кафе швидкого харчування на час тривоги припинена.

Дорослі також дивляться у свої смартфони. Напевно, моніторять новини, сподіваються, що не буде "прильотів" і чекають відбою тривоги. Хтось обіймається на сходах, а хтось просто розмовляє. Усі вони кудись поспішали, а зараз змушені сидіти на одному місці, відклавши всі справи через те, що росіяни можуть готувати нову атаку на мирні міста.

Комусь тривога не завада для роботи чи навчання — дівчина, сидячи на підлозі метро, продовжила щось старанно робити в ноутбуці. А інші вирішили провести цей час з користю та почитати книги. Причому, як маленькі, так і дорослі.

У безпечному місці ховаються навіть тварини — цей чудовий мопс слухняно стоїть біля господарів і чекає, коли вони виведуть його на поверхню, щоб він зміг знову пустувати в траві.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що росіяни випустили Україною ракети X101/505 зі стратегічної авіації. Час підльоту до кордону близько 18:30.