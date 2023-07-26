Смотрят мультики и обнимаются: как киевляне пережидают тревогу в метро, фоторепортаж "Телеграфа"

Каждый нашел себе занятие по душе в подземном убежище

Киевляне во время воздушной тревоги спускаются в метро, чтобы укрыться от возможной опасности. Взрослые, дети и даже животные вынуждены сидеть глубоко под землей, чтобы российские ракеты или дроны не покалечили их.

Фотограф Ян Доброносов специально для "Телеграфа" поделился снимками, которые сделаны на одной из столичных станций метро. Несмотря на возможную угрозу, жизнь в подземке продолжает кипеть.

Мамы с детьми сидят на ковриках, стульчиках, ступеньках или своих же вещах и развлекают малышей как могут. Однако некоторые все равно капризничают — им наверняка хочется гулять на улице, а не прятаться от ракет в метро. Детки постарше играют в игры на смартфонах или смотрят мультики, чтобы хоть как-то отвлечься. В укрытие спустились даже сотрудники Mcdonalds, а это значит, что выдача заказов в популярном кафе быстрого питания на время тревоги приостановлена.

Взрослые тоже смотрят в свои смартфоны. Наверняка мониторят новости, надеются, что не будет "прилетов" и ждут отбоя тревоги. Кто-то обнимается на ступеньках, а кто-то просто разговаривает. Все они куда-то спешили, а сейчас вынуждены сидеть на одном месте, отложив все дела из-за того, что россияне могут готовить новую атаку на мирные города.

В безопасном место прячутся даже животные — этот чудесный мопс послушно стоит возле хозяев и ждет, когда они выведут его на поверхность, чтобы он смог снова резвиться в траве.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что россияне выпустили по Украине ракеты X101/505 из стратегической авиации. Время подлета к границе около 18:30.