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Ракетами росіяни намагалися поцілити у Старокостянтинів на Хмельниччині, - речник Повітряних сил

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Наталя Демедюк Наталя Демедюк
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Ціллю ракетного удару росіян був Старокостянтинів на Хмельниччині Новина оновлена 26 липня 2023, 21:08
Ціллю ракетного удару росіян був Старокостянтинів на Хмельниччині. Фото Ілюстративне фото

Росіяни намагалися поцілити "Кинджалами" по військовому аеродрому.

Під час ракетної атаки на Україну 26 липня російські ракети "Кинджал" випущено по Київській, Кіровоградській, Хмельницькій області.

Окупанти намагалися поцілити у військовий аеродром Старокостянтинів, що на Хмельниччині. Про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону. Цей аеродром російські окупанти регулярно обстрілюють протягом усього повномасштабного вторгнення на територію України.

"Противник застосовує різні типи озброєння. Основне, що ми знаємо – це ракети, які були пущені з Каспію, спершу залетіли з південного сходу, з окупованих територій, далі попрямували на Харківщину. Потім змінили курс до Дніпра, далі – Кропивницький, Кіровоградщина і далі рухались у напрямку перехресть Вінницької, Миколаївської та Одеської областей і, власне, у напрямку Тернопільщини й Львівщини. У Львівській області розвернулись назад – тобто на 180 градусів, і, зрештою, були спрямовані у Хмельницьку область в район Старокостянтинова. Робота ППО велася на різних напрямках. Є вже інформація про збиття крилатих ракет і на Київщині, і на Дніпрі", — розповів Ігнат.

Масштабна повітряна тривога в Україні тривала понад 2 години. Окупанти запустили ракети з 12 літаків-ракетоносців Ту-95.

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#Кинджал #Ракети