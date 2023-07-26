Ракетами росіяни намагалися поцілити у Старокостянтинів на Хмельниччині, - речник Повітряних сил

Росіяни намагалися поцілити "Кинджалами" по військовому аеродрому.

Під час ракетної атаки на Україну 26 липня російські ракети "Кинджал" випущено по Київській, Кіровоградській, Хмельницькій області.

Окупанти намагалися поцілити у військовий аеродром Старокостянтинів, що на Хмельниччині. Про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону. Цей аеродром російські окупанти регулярно обстрілюють протягом усього повномасштабного вторгнення на територію України.

"Противник застосовує різні типи озброєння. Основне, що ми знаємо – це ракети, які були пущені з Каспію, спершу залетіли з південного сходу, з окупованих територій, далі попрямували на Харківщину. Потім змінили курс до Дніпра, далі – Кропивницький, Кіровоградщина і далі рухались у напрямку перехресть Вінницької, Миколаївської та Одеської областей і, власне, у напрямку Тернопільщини й Львівщини. У Львівській області розвернулись назад – тобто на 180 градусів, і, зрештою, були спрямовані у Хмельницьку область в район Старокостянтинова. Робота ППО велася на різних напрямках. Є вже інформація про збиття крилатих ракет і на Київщині, і на Дніпрі", — розповів Ігнат.

Масштабна повітряна тривога в Україні тривала понад 2 години. Окупанти запустили ракети з 12 літаків-ракетоносців Ту-95.