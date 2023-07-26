ПВО Украины сбила 36 российских ракет за день: подробности отражения вражеских атак

Последствия "прилетов" на данный момент неизвестны

Во время очередной массированной ракетной атаки на Украину силы ПВО сбили 36 ракет разных типов. Именно столько ракет и выпустил враг из района Каспийского моря при помощи восьми бомбардировщиков Ту-95МС.

Об этом сообщили в Командовании Воздушных Сил Украины. Взрывы слышали в нескольких регионах, а президент Украины добавил, что есть несколько "прилетов" ракет, а также упали обломки от сбитых ракет.

Так, враг совершил в обед пуски ракет "Калибр", которые сбили не две, а три, по уточненной информации. Затем около 17:00 были совершены пуски ракет Х-101/Х-555. Спустя время российские снаряды зашли в воздушное пространство Украины с юго-востока и шли на запад, постоянно меняя свое направление.

Вдобавок к этому, около 19:00 россияне подняли в небо истребители МиГ-31К и выпустили четыре аэробаллистические ракеты Х-47 "Кинжал" в сторону Хмельницкой области. Как сообщил спикер Воздушных сил, целью удара врага в этом регионе был военный аэродром Староконстантинов, расположенный в 5 км восточнее одноимённого города. Этот военный объект регулярно обстреливается россиянами с начала полномасштабного вторжения.

Вид на аэродром Староконстантинов с космоса

На пути следования ракет работала система ПВО, которая успешно сбила все вражеские ракеты. Таким образом, украинские воины сбили:

3 крылатые ракеты "Калибр";

33 крылатые ракеты Х-101/Х-555.

"Относительно последствий пусков Х-47 "Кинжал" информация уточняется", — добавили в ВСУ.

Президент поблагодарил украинских воинов за успешную работу и рассказал о последствиях атаки.

"Сегодня день, который следует завершить особой благодарностью всем нашим воинам ПВО за каждую сбитую российскую ракету. Сейчас данные еще уточняются, но, по предварительным докладам, только в течение сегодняшнего ракетного налета удалось сбить свыше 30 ракет – абсолютное большинство применявшихся против нас. Есть несколько попаданий, есть и падение обломков ракет. Но очень важно, что дерзость этой атаки удалось уничтожить. ПВО – молодцы", — сказал президент во время своего вечернего видеообращения.

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