По Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу: всі подробиці

Тривога тривала близько 10 хвилин

Близько 12.20 28 липня в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу.

Як повідомили у Повітряних силах ЗСУ, ракетну небезпеку оголошено в центрі, на північ і на сході.

"Ворожній Ту-22м3 у Брянській області!" — пишуть силовики.

Моніторинги попереджають про можливий запуск ракет Х-22.

UPD. О 12:30 розпочалися відбої, загроза минула.

"Відбій. Ту-22м3 відходить від кордону", — повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Нагадаємо, що 26 липня росіяни здійснили масований ракетний удар по Україні. Під час обстрілу сили ППО збили 36 ракет різних типів. Саме стільки ракет випустив ворог із району Каспійського моря із восьми бомбардувальників Ту-95МС. Зокрема, було збито три "Калібри" та 33 ракети Х-101/Х-555.

Крім того, згодом росіяни підняли в небо винищувачі МіГ-31К і випустили чотири аеробалістичні ракети Х-47 "Кинжал" у бік Хмельницької області.

Раніше "Телеграф" писав про те, що зараз країна-агресор знову накопичує сили, щоб посилити атаки на інфраструктуру та прибережну зону нашої країни.