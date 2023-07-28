По Украине была объявлена масштабная воздушная тревога: все подробности

Тревога продлилась около 10 минут

Около 12:20 28 июля в Украине объявили масштабную воздушную тревогу.

Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, ракетная опасность объявлена в центре, на север и на востоке.

"Вражеский Ту-22м3 в Брянской области!" — пишут силовики.

Мониторинги предупреждают о возможном запуске ракет Х-22.

UPD. В 12:30 начались отбои, угроза миновала.

"Отбой. Ту-22м3 отходит от границы", — сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Напомним, что 26 июля россияне совершили массированный ракетный удар по Украине. Во время обстрела силы ПВО сбили 36 ракет разных типов. Именно столько ракет выпустил враг из района Каспийского моря с восьми бомбардировщиков Ту-95МС. В частности, были сбиты три "Калибра" и 33 ракеты Х-101/Х-555.

Кроме того, чуть позже россияне подняли в небо истребители МиГ-31К и выпустили четыре аэробаллистические ракеты Х-47 "Кинжал" в сторону Хмельницкой области.

Ранее "Телеграф" писал о том, что сейчас страна-агрессор снова накапливает силы, чтобы усилить атаки на инфраструктуру и прибрежную зону нашей страны.