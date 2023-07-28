Накапливают силы: в ВСУ предупредили о новых ударах по Украине и назвали цели врага

Россия не оставила своих планов

На днях Украина пережила массированный ракетный удар со стороны россии, сейчас же страна-агрессор снова накапливает силы, чтобы усилить атаки на инфраструктуру и прибрежную зону нашей страны.

Об этом заявила спикер Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк в эфире телемарафона.

"Враг накапливает силы, чтобы усилить атаки на нашу инфраструктуру, прибрежную зону и т.д. Из радиоперехватов мы слышим, что оккупанты предупреждают в море гражданские суда о невозможности следования к украинским портам", — предупредила Гуменюк.

Она рассказала еще об одной проблеме — в последние дни мощным штормом на побережье Черного моря вынесло много российских мин.

"В течение минувших двух дней у наших берегов подорвалось более 10 вражеских мин. Только две из них были уничтожены контролируемо. В связи с тем, что сейчас ограничен доступ украинцев к побережью, никто не пострадал" — отметила Гуменюк.

Как сообщал "Телеграф", во время массированной ракетной атаки на Украину вечером 26 июля, силы ПВО сбили 36 ракет разных типов.

Уже в ночь на 27 июля, россияне атаковали нашу страну ракетами, "шахедами", артиллерией и авиабомбой, под удар в частности попала и портовая инфраструктура Одесской области.