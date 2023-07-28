Накопичують сили: у ЗСУ попередили про нові удари по Україні та назвали цілі ворога

Росія не залишила своїх планів

Днями Україна пережила масований ракетний удар з боку росії, зараз же країна-агресор знову накопичує сили, щоб посилити атаки на інфраструктуру та прибережну зону нашої країни.

Про це заявила речник Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Ворог накопичує сили, щоб посилити атаки на нашу інфраструктуру, прибережну зону тощо. З радіоперехоплень ми чуємо, що окупанти попереджають у морі цивільні судна про неможливість проходження до українських портів", — попередила Гуменюк.

Вона розповіла про ще одну проблему — останніми днями потужним штормом на узбережжі Чорного моря винесло багато російських мін.

"Протягом минулих двох днів біля наших берегів підірвалося понад 10 ворожих мін. Тільки дві з них було знищено контрольовано. У зв’язку з тим, що зараз обмежено доступ українців до узбережжя, ніхто не постраждав", — зазначила Гуменюк.

Як повідомляв "Телеграф", під час масованої ракетної атаки на Україну ввечері 26 липня сили ППО збили 36 ракет різних типів.

Вже в ніч проти 27 липня росіяни атакували нашу країну ракетами, "шахедами", артилерією та авіабомбою, під удар зокрема потрапила і портова інфраструктура Одеської області.