Рус

Накопичують сили: у ЗСУ попередили про нові удари по Україні та назвали цілі ворога

Автор
Олена Руденко Олена Руденко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Ворог має намір продовжити терор Новина оновлена 28 липня 2023, 11:10
Ворог має намір продовжити терор. Фото Колаж

Росія не залишила своїх планів

Днями Україна пережила масований ракетний удар з боку росії, зараз же країна-агресор знову накопичує сили, щоб посилити атаки на інфраструктуру та прибережну зону нашої країни.

Про це заявила речник Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Ворог накопичує сили, щоб посилити атаки на нашу інфраструктуру, прибережну зону тощо. З радіоперехоплень ми чуємо, що окупанти попереджають у морі цивільні судна про неможливість проходження до українських портів", — попередила Гуменюк.

Вона розповіла про ще одну проблему — останніми днями потужним штормом на узбережжі Чорного моря винесло багато російських мін.

"Протягом минулих двох днів біля наших берегів підірвалося понад 10 ворожих мін. Тільки дві з них було знищено контрольовано. У зв’язку з тим, що зараз обмежено доступ українців до узбережжя, ніхто не постраждав", — зазначила Гуменюк.

Як повідомляв "Телеграф", під час масованої ракетної атаки на Україну ввечері 26 липня сили ППО збили 36 ракет різних типів.

Вже в ніч проти 27 липня росіяни атакували нашу країну ракетами, "шахедами", артилерією та авіабомбою, під удар зокрема потрапила і портова інфраструктура Одеської області.

Теги:
#Україна #Росія #Удари #Наталя Гуменюк