Атака на Україну: ворог бив ракетами, "шахедами" і не тільки, є руйнування та жертви (фото)

За попередніми даними, загинуло двоє людей, також є постраждалі

Увечері 26 липня росія влаштувала чергову масштабну ракетну атаку на Україну. Проте ніч на 27 липня також була неспокійною — окупанти завдали удару по портовій інфраструктурі Одеської області, у кількох регіонах працювала ППО, також ворог бив з артилерії та використав авіабомбу.

Як повідомила керівниця Об’єднаного прес-центру сил оборони та охорони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону, у Одеській області є загиблий.

Вона розповіла, що спочатку окупанти направили "шахеди" у центральні регіони України, минаючи Південь через тимчасово окуповані території. Дрони рухалися у недоступній для ОК "Південь" зоні ураження.

"Після хвилі "Шахедів", на початку грози ворог підступно застосував "Калібри" з Чорного моря, вдаривши по портовій інфраструктурі Одещини. Зруйновано одну адміністративну будівлю в одному з портів, загинув охоронець", – розповіла подробиці Гуменюк, додавши, що також пошкоджено виробничі потужності одного із терміналів порту.

За її словами, ворог скористався погодними умовами та запустив ракети під час грому, грози та вітру, що ускладнює їхнє виявлення.

Як повідомив голова Одеської ОВ Олег Кіпер, внаслідок прильоту загинув охоронець 1979 року народження. Пошкоджено обладнання одного з вантажних терміналів, знищено будівлю охорони та два автомобілі.

У Повітряних силах повідомили, що в ніч на 27 липня окупанти атакували Україну з південно-східного напрямку ударними БПЛА та крилатими ракетами. Усього було зафіксовано два пуски ракет "Калібр" з підводного човна в Акваторії Чорного моря та 8 іранських дронів-камікадзе "Shahed-136/131" у напрямку Приморсько-Ахтарськ.

"Калібри" атакували портову інфраструктуру Одещини, на жаль, вразити не вдалося, є пошкодження та постраждалі", — йдеться у повідомленні.

Водночас усі 8 "шахедів" було знищено ППО в межах Хмельницької, Дніпропетровської та Донецької областей.

Як повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, за ніч ворог сім разів обстріляв з артилерії територію Нікопольщини.

"В результаті обстрілів пошкоджено 6 об’єктів. Серед них – підприємство, компанія зв’язку, пошта, адміністративна будівля, навчальний заклад та храм. Також було пошкоджено 2 двоповерхові житлові будинки, 2 лінії електропередачі та господарську споруду", — розповів він.

На щастя, жертв чи поранених немає.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що минулої ночі російська армія завдала удару керованою авіабомбою КАБ-250 у смт Ківшарівка Куп’янського району. Вона вибухнула поряд із 5-поверховим житловим будинком, він пошкоджений, в одній із квартир обрушилася стіна. Також пошкоджено сусідній 9-поверховий будинок.

"На жаль, загинула жінка 74 років. Постраждали жінки 35-ти, 81-го та 71-го років та 74-річний чоловік, стан середній", — розповів він.

Синєгубов додав, що також росіяни вдарили ракетою С-300 по нежитловій будівлі у смт Великий Бурлук Куп’янського району. Будівля зазнала пошкоджень, сталася пожежа.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що за 26 липня під час масованої ракетної атаки на Україну сили ППО збили 36 ракет різних типів. Ворог запустив їх за допомогою восьми бомбардувальників Ту-95МС.